Зарема про Абаскаля: «Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». Был в адеквате первые полгода, пока не началось подношение благ и даров»

Зарема Салихова отреагировал на возможную отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас?

Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного.

Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров.

Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить.

И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков.

Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».

К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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