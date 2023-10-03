Зарема про Абаскаля: «Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». Был в адеквате первые полгода, пока не началось подношение благ и даров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова отреагировал на возможную отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас?

Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного.

Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров.

Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить.

И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков.

Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».

К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Удивительно слушать такие комментарии от человека, который за 18 лет сменил 16 тренеров и был первым клубом РФПЛ по выплатам неустоек,шлифанув все это 1,5 трофеями за 18 лет при стабильно втором бюджете лиги.... богато...
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toha1090
Как успех, так это - наш был выбор, вон кого мы оставили команде.
Как неудача, мы тут не причём, это новые боссы виноваты.
Зарема - человек гадюка
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
Ответ Dmitry_1986
Удивительно слушать такие комментарии от человека, который за 18 лет сменил 16 тренеров и был первым клубом РФПЛ по выплатам неустоек,шлифанув все это 1,5 трофеями за 18 лет при стабильно втором бюджете лиги.... богато...
эта когда же зарема успела за 18 лет сменить 16 тренеров?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
"В футболе надо разбираться" золотые слова. Мужу своему надо было это говорить почаще
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Audi
Ответ Богдан Бондарчук
Зарема , на самом деле, толковый человек. Её хейтят просто за то что она женщина и замужем за богатым мужчиной. В футболе она разбирается лучше 90 процентов юзеров спортса.
а с чего вывод, что она разбирается в футболе?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зарема , на самом деле, толковый человек. Её хейтят просто за то что она женщина и замужем за богатым мужчиной. В футболе она разбирается лучше 90 процентов юзеров спортса.
+23
-21
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metaphrast
как изящно.
когда он говорит, что "привела в клуб", он испанец "был в адеквате". теперь "новый менеджмент испортил парня".

Реально, аплодисменты. И себя похвалила, и из- под ответственности вылезла, и других говнецом полила.

Браво!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gestor_36
я так понимаю, заремка имеет в виду, что, в том числе, свой вареник поднесла рыжему?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
И ты, Брут?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Ну Федуну же не мешало? Двадцать лет управлял и не разбирался. Учитывая то, что он был одним из вице-президентов (!) ЛУКОЙЛа, что сейчас удивляться!? Управленцы из той же компании, судя по всему «разбираются» в футболе не хуже бывшего босса.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Платонов
Если вы с Федуном такие умные, то почему при таком бюджете всего лишь 1 чемпионство ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Зарема-то разбирается в футболе, ясен пень.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ несахар
эта когда же зарема успела за 18 лет сменить 16 тренеров?
С 2003 по 23 их было ровно 18,за 18 лет 16,если считать сезон 2003 как переходный с О. И. Романцевым то по настоящее время, то есть за 20 лет их будет 19. Я лично думаю, что в этом сезоне Рыжего снимут, итого за 20 лет, будет 20..это успех.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ несахар
эта когда же зарема успела за 18 лет сменить 16 тренеров?
Так ещё его коммент в топе!!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Полилось)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al
ну а куда господам из лукойла деньги девать?
лодки, вон, и те поотнимали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metaphrast
Ответ Руслан Платонов
Если вы с Федуном такие умные, то почему при таком бюджете всего лишь 1 чемпионство ?
ещё цельный кубок. Ой, три 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Сергей Лимонников
У местных глоров зенита, стабильно наркоманские комменты))
Какой смысл в том, что вы пишите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry_1986
Ответ Тайосич
Вы о ком говорите? Лично Зарема что ли меняла? Про стабильно 2й бюджет глупость совершенная. Во-первых, это откровенное враньё, а во-вторых, лукавство. Самый дорогой футболист в истории клуба, Гус Тиль, обошёлся Спартаку в 18 млн долларов. Скажем, у Зенита футболистов дороже этой цены целых 10, причём на трёх из них потрачено 150 млн долларов. Вот такой вот он якобы стабильно второй бюджет.
Я сказал, что стабильно второй... Стокгольмский синдром по Зареме и Федуну не отпускает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
Ответ Богдан Бондарчук
Зарема , на самом деле, толковый человек. Её хейтят просто за то что она женщина и замужем за богатым мужчиной. В футболе она разбирается лучше 90 процентов юзеров спортса.
хороший троллинг)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Ответ Audi
а с чего вывод, что она разбирается в футболе?
Наверно с этого высказывания , до этого такого мнения не встречалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolstiy
она уже не глядя согласовывает свои мысли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Дары? Где-то икнул Кежман
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unnamed80
Главная проблема Абаскаля-это фактически наличие двух составов. Он просто не представляет, что делать с таким количеством игроков. Перестал выпускать игроков по спортивному принципу, отсюда и начался разлад внутри команды. Не выпускает сильнейшего на данный момент полузащитника Пруцева, боясь посадить Зобнина и Мартинса, которые должны сидеть. Усадил на плотнейшую банку Литвинова, за ошибки на позиции ЦЗ, которым сам его сделал. Зато выпускает мертвейшего Мозеса, причём там, где он становится ещё мертвее. Непонятная чехарда с вратарями, отчего полностью отсутствует взаимопонимание между защитниками и голкипером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Забавная она, чуднАя (особенная, как сейчас говорят).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий