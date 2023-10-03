Зарема про Абаскаля: «Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». Был в адеквате первые полгода, пока не началось подношение благ и даров»
Зарема Салихова отреагировал на возможную отставку Гильермо Абаскаля из «Спартака».
«Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас?
Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.
Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.
Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного.
Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?
Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров.
Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить.
И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков.
Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».
К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Как неудача, мы тут не причём, это новые боссы виноваты.
Зарема - человек гадюка
когда он говорит, что "привела в клуб", он испанец "был в адеквате". теперь "новый менеджмент испортил парня".
Реально, аплодисменты. И себя похвалила, и из- под ответственности вылезла, и других говнецом полила.
Браво!
лодки, вон, и те поотнимали...