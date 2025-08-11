Мамаев о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как можно не платить много Батракову, Глушенкову или Кисляку. Если игроки не дотягивают до высокого уровня, у них априори не может быть больших зарплат»

Павел Мамаев прокомментировал идею о введении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Не знаю, возможно ли это вообще реализовать в РПЛ . Для этого нужно менять всю систему. Сразу появится вопрос: как привезти сильных легионеров, которых сейчас покупают наши топ-клубы? Не совсем понятно, как его выровнять для всех команд. Конечно, профессионалы должны разобраться, насколько это необходимо и правильно.

Вопрос с завышенными зарплатами россиян из-за лимита всегда был, есть и будет. Когда я был игроком, эта тема всплывала постоянно. Я не понимаю, как можно не платить большую зарплату Батракову , Глушенкову или Кисляку . Эти ребята играют ключевую роль в своих клубах и дают результат.

Если игроки не дотягивают до высокого уровня, у них априори не может быть больших зарплат. У нас же не 10 россиян должны в стартовом составе играть», – сказал бывший полузащитник ЦСКА , «Краснодара», «Ростова» и сборной России.