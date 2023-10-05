Федерация футбола Венгрии о допуске сборной России U17: «Уважаем и соблюдаем решения УЕФА»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Венгрии U-17 Федерация футбола Венгрии ТАСС Футбол

В Венгерской футбольной федерации отреагировали на допуск команд России U17.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация-член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в ответ на вопрос, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и ФИФА.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.

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55 комментариев

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леннорыч-абрамович
Всегда уважал Арсена Венгера!
+113
-4
+109
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градус ненависти
Венгрия крутая в том, что всегда соблюдает собственные интересы, и показывает всей Европе пример что совершенно необязательно прогибаться под решения, навязанные из так называемых «центров силы»
+102
-18
+84
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Dmitry Orlov
Ответ градус ненависти
Венгрия крутая в том, что всегда соблюдает собственные интересы, и показывает всей Европе пример что совершенно необязательно прогибаться под решения, навязанные из так называемых «центров силы»
И их за это злые языки обвиняют в "пророссийской" позиции, хотя по факту эта позиция - провенгерская.
+67
-10
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оле - топ юрген - клоп
Венгры молодцы! Не прогибаются под шайку прибалтов и прочих ущемленцев
+48
-20
+28
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Заяцволк
Ответ леннорыч-абрамович
Всегда уважал Арсена Венгера!
О, я поставил 4-й плюс
+22
-2
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Vatikan
Вот блин, всё-таки мы не в финале. Теперь полуфинал ещё играть(
+23
-5
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Денис Капитонов
Ответ градус ненависти
Венгрия крутая в том, что всегда соблюдает собственные интересы, и показывает всей Европе пример что совершенно необязательно прогибаться под решения, навязанные из так называемых «центров силы»
Всмысле не прогибаться под решения? УЕФА решило, что сб. Россия не будет играть, Венгрия согласилась. Решила, что снова будет играть, и Венгрия согласилась. Ухх, вот это не послушание))

Хотя бы смотрели, под какой новостью свои фантастические комменты оставляете.
+13
-4
+9
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Russ Ivan
Абсолютно здоровая нация с вменяемым руководством, живущими интересами своей страны, а не политической конъектуры американского хозяина...
+11
-4
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Dmitry Orlov
А тем временем Sky Sports набрасывает. Пишет, что ФИФА рассматривает возможность ПОЛНОЙ отмены бана России на международный футбол.
Типа, "пока что допустили юношей до 17 лет, но это может рассматриваться как отбор на глобальный уровень".

https://news.sky.com/story/fifa-considering-lifting-blanket-ban-on-russia-competing-in-international-football-12976522

Это не значит, что бан скоро отменят. Это сигнал, что кое-кого аккуратно сливают.
+15
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Overkiller
Ответ градус ненависти
Венгрия крутая в том, что всегда соблюдает собственные интересы, и показывает всей Европе пример что совершенно необязательно прогибаться под решения, навязанные из так называемых «центров силы»
"всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА"

Так получается что эта ваша "независимая Венгрия" также уважала и поддерживала перед этим решение УЕФА об отстранении сборной РФ?
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i.ivanov...russia.dca......
Риспект новым братушкам. Пример оставшимся адекватам.
+8
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Pb-SE
Ответ оле - топ юрген - клоп
Венгры молодцы! Не прогибаются под шайку прибалтов и прочих ущемленцев
Денег клянчат. Уже не в первый раз они громко заявляют о своем несогласии с политикой ЕС, потом получают от него плюшки и соглашаются.
Но ты можешь продолжать верить, что Венгрию и Турцию заботят проблемы России.
+16
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Wiley Fox
Ответ градус ненависти
Венгрия крутая в том, что всегда соблюдает собственные интересы, и показывает всей Европе пример что совершенно необязательно прогибаться под решения, навязанные из так называемых «центров силы»
То есть, вступление Венгрии с блок стран Оси и зверства венгров на территории СССР во время ВОВ - это для тебя ничего не значит?

Зверства - это бандеровцы, а венгры просто собственные интересы соблюдали?

Чего же они из Евросоюза не выходят и как ВНР не вступают в состав России?

Кстати, почитай тут, как венгры о русских и украинцах писали в докладах во время оккупации СССР

https://pikabu.ru/story/chtobyi_pomnili_zverstva_madyar_na_okkupirovannyikh_territoriyakh_sssr_9084064
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Константин К.
Ответ Bansly
Собственные интересы это карманы Орбана чтоли?))
А ты знаток внутренней политики Венгрии и карманов Орбана, что ли? Или просто надо было что-то ляпнуть?))
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bedLaM
красавцы
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ оле - топ юрген - клоп
Венгры молодцы! Не прогибаются под шайку прибалтов и прочих ущемленцев
шайку прибалтов
----------------------------
Какая шайка? Это мелкие Табаки.
+4
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Ира15577
Кто же поставил минус??? Вы что не уважаете Венгрию и Словакию за то, что у них есть свое мнение???!!! И они не хотят быть подстилками сша, как остальная европа???!!!
да пусть ставят минусы обиженные либералы) в ближайшее будущее в Европе к власти придут большинство людей как в Венгрии Словакии Сербии, это даже не обсуждается.
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Groznyi2024
Ответ Очевидное невероятное
а скоро уср прекратит свое существование, и жаловаться они перестанут
Они не уср, они УАФ-УАФ :)
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FalcaoNePoedet
Ответ Ришад Хайруллин
Комментарий удален модератором
Россия никуда уже ничего не выведет) максимум выведут их еще в одесскую область)доброе утро из реальности)
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Очевидное невероятное
Ответ Groznyi2024
Две адекватных страны в Европе осталось. Сербия и Венгрия. Остальные, типа Италии, Греции, Испании - флюгеры. Оставшиеся - 🤡
да и у них власть поменяется, это неизбежно
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Montenegro Serbian
Ответ Pb-SE
Денег клянчат. Уже не в первый раз они громко заявляют о своем несогласии с политикой ЕС, потом получают от него плюшки и соглашаются. Но ты можешь продолжать верить, что Венгрию и Турцию заботят проблемы России.
Ну-ка распиши как в футболе по линии УЕФА это позволяет клянчить им больше денег, чем положено?
Жду развернутого ответа
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Очевидное невероятное
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Риспект новым братушкам. Пример оставшимся адекватам.
все тихо тихо будет хорошо 👍
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Tydeus
Ответ Wiley Fox
То есть, вступление Венгрии с блок стран Оси и зверства венгров на территории СССР во время ВОВ - это для тебя ничего не значит? Зверства - это бандеровцы, а венгры просто собственные интересы соблюдали? Чего же они из Евросоюза не выходят и как ВНР не вступают в состав России? Кстати, почитай тут, как венгры о русских и украинцах писали в докладах во время оккупации СССР https://pikabu.ru/story/chtobyi_pomnili_zverstva_madyar_na_okkupirovannyikh_territoriyakh_sssr_9084064
А чего Хорти в Нюрнберг не поехал, если такие зверства?
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serhiot@yandex.ru
Ни один уважающий себя и свою страну спортсмен , будь он ветеран или юниор, не поедет на подобного рода соревнования , хотя штрейкбрехеров у нас достаточно. Не за честь и достоинства страны выступающие а за призовые. И им все равно, лишь бы бабки платили и съездить за счет российских налогоплательщиков т. е. на халяву за границу. И отговорки ,- да мы всю жизнь тренируемся для этого !, Как говорят в пользу бедных.
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Сергей48
Вот подоспели и законопослушные европейцы! Так держать, ждём и других!
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