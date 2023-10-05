В Венгерской футбольной федерации отреагировали на допуск команд России U17.

«Венгерская федерация футбола, как ассоциация-член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в ответ на вопрос, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и ФИФА.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.

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