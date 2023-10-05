Федерация футбола Венгрии о допуске сборной России U17: «Уважаем и соблюдаем решения УЕФА»
В Венгерской футбольной федерации отреагировали на допуск команд России U17.
«Венгерская федерация футбола, как ассоциация-член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», – сообщили в ответ на вопрос, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и ФИФА.
26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хотя бы смотрели, под какой новостью свои фантастические комменты оставляете.
Типа, "пока что допустили юношей до 17 лет, но это может рассматриваться как отбор на глобальный уровень".
https://news.sky.com/story/fifa-considering-lifting-blanket-ban-on-russia-competing-in-international-football-12976522
Это не значит, что бан скоро отменят. Это сигнал, что кое-кого аккуратно сливают.
Так получается что эта ваша "независимая Венгрия" также уважала и поддерживала перед этим решение УЕФА об отстранении сборной РФ?
Но ты можешь продолжать верить, что Венгрию и Турцию заботят проблемы России.
Зверства - это бандеровцы, а венгры просто собственные интересы соблюдали?
Чего же они из Евросоюза не выходят и как ВНР не вступают в состав России?
Кстати, почитай тут, как венгры о русских и украинцах писали в докладах во время оккупации СССР
https://pikabu.ru/story/chtobyi_pomnili_zverstva_madyar_na_okkupirovannyikh_territoriyakh_sssr_9084064
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Какая шайка? Это мелкие Табаки.
Жду развернутого ответа