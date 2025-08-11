«Интер» не предложит за Лукмана больше 45+5 млн евро и не направит новые предложения, контракт с хавбеком согласован. «Аталанта» надеется на интерес из-за рубежа, в борьбу может включиться «Наполи» (GdS)
По информации La Gazzetta dello Sport, «Интер» не намерен предлагать за полузащитника «Аталанты» больше 45+5 млн евро и отправлять новые предложения. При этом клуб из Бергамо не хочет отпускать нигерийца в другой клуб Серии А и ждет предложений из-за рубежа – сообщается, что интерес к Лукману проявил ряд клубов АПЛ.
По данным источника, Лукман хочет перейти только в «Интер» и уже договорился с миланским клубом о 5-летнем контракте с зарплатой в размере 4,5 млн евро в год после уплаты налогов. Однако «нерадзурри» уже рассматривает альтернативные варианты усиления атаки.
Если переговоры о трансфере Лукмана в «Интер» затянутся, в борьбу за полузащитника может включиться «Наполи». Отмечается, что неаполитанцы ранее уже связывались с Адемолой, видя в нем потенциальную замену ушедшему в «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии.
Напомним, ранее Лукман дважды подряд не явился на базу клуба и пропустил тренировки. Впоследствии футболист покинул Италию и отправился в дополнительный отпуск.