Слот о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Не думаю, что это было намеренно – кто-то болел за свою команду, их попытались успокоить. Они не знали об акции, возможно»

Арне Слот высказался о фанатах, прервавших минуту молчания в память о Диогу Жоте.

Вчера «Ливерпуль » уступил «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, по пенальти – 2:3).

Перед началом игры на «Уэмбли » состоялась минута молчания в память о погибших в ДТП форварде мерсисайдцев Диогу Жоте и его брате Андре Тейшейра да Силве, выступавшем за «Пенафиэл » из второй лиги Португалии . Однако арбитр Крис Кавана был вынужден прервать церемонию из-за шума со стороны небольшой группы болельщиков «Пэлас».

«Не думаю, что это было спланировано, или что фанат шумел намеренно. Возможно, он не знал о минуте молчания. Он просто был счастлив и пытался болеть за свою команду. И я думаю, что фанаты «Пэлас» пытались успокоить этого человека или нескольких людей, так что я не думаю, что у них были плохие намерения. Попытки успокоить его тоже спровоцировали шум. И тут наши фанаты отреагировали: «Эй, что там происходит?»

Так что я не думаю, что в этом был злой умысел, потому что болельщики «Кристал Пэлас» и по всему миру проявили огромное уважение к Диогу и Андре. Это было неуместно – я не могу подобрать правильное слово, – но я не думаю, что это было сделано намеренно.

В пятницу, когда к нам на стадион приедет «Борнмут», мы увидим, с каким уважением будет воспринята [минута молчания]. К тому же прошло пять недель [после гибели Жоты], так что, возможно, именно поэтому этот болельщик, который был рад попаданию в Суперкубок Англии, забыл об этом», – сказал главный тренер «Ливерпуля».