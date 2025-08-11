Зюле выбыл на два месяца. Защитник «Боруссии» получил травму икроножной мышцы в матче с «Ювентусом»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле получил серьезную травму.

29-летний футболист на 18-й минуте заменил Матса Хуммельса в товарищеском матче против «Ювентуса» (1:2) и вынужден был покинуть поле в конце первого тайма.

Никлас получил повреждение икроножной мышцы и выбыл на два месяца.

В прошлом сезоне Зюле провел 15 матчей в Бундеслиге и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию». Завершивший карьеру защитник вышел в старте на товарищескую игру с «Юве», его заменили на 18-й минуте