Зюле выбыл на два месяца. Защитник «Боруссии» получил травму икроножной мышцы в матче с «Ювентусом»
Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле получил серьезную травму.
29-летний футболист на 18-й минуте заменил Матса Хуммельса в товарищеском матче против «Ювентуса» (1:2) и вынужден был покинуть поле в конце первого тайма.
Никлас получил повреждение икроножной мышцы и выбыл на два месяца.
В прошлом сезоне Зюле провел 15 матчей в Бундеслиге и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Хуммельс провел прощальный матч за «Боруссию». Завершивший карьеру защитник вышел в старте на товарищескую игру с «Юве», его заменили на 18-й минуте
