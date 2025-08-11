КДК рассмотрит использование «Ахматом» системы оповещения стадиона для поддержки команды на матче с «Зенитом»: «Это нарушение регламента»
«Ахмат» накажут за использование громкой связи стадиона для поддержки команды.
В матче 4-го тура Мир РПЛ «Ахмат» обыграл «Зенит» в Грозном со счетом 1:0.
«Рассмотрим у «Ахмата» использование аудиосистемы оповещения стадиона для поддержки команды во время матча. Это нарушение регламента», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
