КДК рассмотрит использование «Ахматом» системы оповещения стадиона для поддержки команды на матче с «Зенитом»: «Это нарушение регламента»

«Ахмат» накажут за использование громкой связи стадиона для поддержки команды.

В матче 4-го тура Мир РПЛ «Ахмат» обыграл «Зенит» в Грозном со счетом 1:0.

«Рассмотрим у «Ахмата » использование аудиосистемы оповещения стадиона для поддержки команды во время матча. Это нарушение регламента», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.