Кожевников о просьбе ФХР допустить юниорские сборные к турнирам: «Давно пора было это сделать. Надо биться во все двери»

Александр Кожевников поддержал просьбу ФХР о допуске юниорских сборных.

Ранее о новом письме в адрес Международной федерации хоккея сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

«Давно пора было это сделать. Раз в футболе такое решение приняли, то надо и в хоккее пробовать. Попытка не пытка, надо биться во все двери.

В то же время условные финны, шведы и чехи в футболе не имеют такого веса, как в хоккее. Тут национальные федерации оказывают большее влияние.

А то, что в футболе кто-то отказывается играть с нами, ничего страшного. Аргентина и Бразилия ведь не против, чего тогда переживать», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»