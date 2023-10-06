Кожевников о просьбе ФХР допустить юниорские сборные к турнирам: «Давно пора было это сделать. Надо биться во все двери»

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Александр Кожевников поддержал просьбу ФХР о допуске юниорских сборных.

Ранее о новом письме в адрес Международной федерации хоккея сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Обращение будет направлено на фоне решения ФИФА и УЕФА допустить к международным турнирам футбольные команды из России, составленные из игроков в возрасте до 17 лет.

«Давно пора было это сделать. Раз в футболе такое решение приняли, то надо и в хоккее пробовать. Попытка не пытка, надо биться во все двери.

В то же время условные финны, шведы и чехи в футболе не имеют такого веса, как в хоккее. Тут национальные федерации оказывают большее влияние.

А то, что в футболе кто-то отказывается играть с нами, ничего страшного. Аргентина и Бразилия ведь не против, чего тогда переживать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Тардиф о допуске футбольных команд России U17 к турнирам: «УЕФА – это УЕФА, а ИИХФ – это ИИХФ. Тем более у нас нет турниров до 17 лет»

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1 комментарий

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sd4fmwrvz8
То говорят посылать надо всех ИИХФ итд, то во все двери стучаться 🤷🏻‍♂️
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