17

Мостовой про матчи России с Перу и Чили: «Отлично! Соперники уже намного лучше, чем те туристы и работники отелей, которые приезжали»

Александр Мостовой рад матчам России с Перу и Чили, а не с работниками отелей.

BetBoom товарищеский матч России и Перу пройдет 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, игра с Чили – 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».

– Отлично! Перу и Чили – отлично! Соперник хороший!

Но мы же уже на эту тему давно говорим, соперники есть, когда‑то нам и попадают хорошие. Приедут ли они основными или не основными (составами)? Потому что мы видим часто, что они приезжают не основными составами.

Соперники уже намного лучше, чем те, которые приезжали: туристы и работники отелей. Это уже хорошо.

– У кого больше шансов на победу?

– Мы играем дома, конечно, у наших! – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
