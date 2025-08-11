Стоичков о «Золотом мяче»: «Надеюсь вручить награду Ямалю. Но это приз France Football, а Дембеле – француз»
Христо Стоичков допустил предвзятость голосования за «Золотой мяч».
Церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет 22 сентября в Париже.
Ранее обладатель «Золотого мяча» 1994 года назвал Ламина Ямаля и Усмана Дембеле главными претендентами на приз.
«Надеюсь, Ламин выиграет, и я смогу вручить ему награду.
Но приз присуждает французский журнал France Football, а Дембеле – француз», – сказал Стоичков в эфире TV3.
Стоит отметить, что 100 журналистов, голосующих за претендентов на «Золотой мяч» среди мужчин, представляют все страны из первой сотни рейтинга ФИФА. Каждый журналист должен выбрать десятку лучших, и каждое место приносит игроку очки.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
