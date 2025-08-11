ЦСКА интересовался опорником «Ланса» Абдул-Самедом, но «из-за геополитической обстановки трансфер в Россию невозможен» (L’Équipe)

Салис Абдул-Самед не перейдет в ЦСКА из-за политики.

Как сообщает L’Équipe, ЦСКА проявлял интерес к 25-летнему опорному хавбеку сборной Ганы и «Ланса ». Однако «из-за геополитической обстановки трансфер в Россию не представляется возможным».

Салис не останется в «Лансе». Футболист может продолжить карьеру в Турции.

Абдул-Самед провел прошлый сезон в аренде в «Сандерленде » и из-за травм сыграл всего 10 матчей в Чемпионшипе. Его подробная статистика – здесь .

