ЦСКА интересовался опорником «Ланса» Абдул-Самедом, но «из-за геополитической обстановки трансфер в Россию невозможен» (L’Équipe)
Салис Абдул-Самед не перейдет в ЦСКА из-за политики.
Как сообщает L’Équipe, ЦСКА проявлял интерес к 25-летнему опорному хавбеку сборной Ганы и «Ланса». Однако «из-за геополитической обстановки трансфер в Россию не представляется возможным».
Салис не останется в «Лансе». Футболист может продолжить карьеру в Турции.
Абдул-Самед провел прошлый сезон в аренде в «Сандерленде» и из-за травм сыграл всего 10 матчей в Чемпионшипе. Его подробная статистика – здесь.
«Фейеноорд» и ЦСКА из-за санкций не договорились об аренде Зерруки
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
