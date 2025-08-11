«Ман Сити» готов продать Савио за 60+ млн фунтов с учетом бонусов. «Тоттенхэм» предложил 43 млн

«Манчестер Сити» озвучил цену на Савио Морейру.

Ранее стало известно , что «Тоттенхэм » предложил 43 млн фунтов за 21-летнего вингера сборной Бразилии , но «Ман Сити» хочет получить больше.

По данным Globo Esporte, «горожане» хотели бы получить за бразильца 443 миллиона бразильских реалов с учетом бонусов – это 60,5 млн фунтов, или 70 млн евро.

Стороны ведут переговоры. Сам Савио уже дал согласие на переход в лондонский клуб.

Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В сезоне АПЛ -2024/25 он провел 29 матчей, забил 1 гол, сделал 8 результативных передач и получил три желтые карточки. Подробную статистику игрока можно найти здесь .