«Ман Сити» готов продать Савио за 60+ млн фунтов с учетом бонусов. «Тоттенхэм» предложил 43 млн
«Манчестер Сити» озвучил цену на Савио Морейру.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за 21-летнего вингера сборной Бразилии, но «Ман Сити» хочет получить больше.
По данным Globo Esporte, «горожане» хотели бы получить за бразильца 443 миллиона бразильских реалов с учетом бонусов – это 60,5 млн фунтов, или 70 млн евро.
Стороны ведут переговоры. Сам Савио уже дал согласие на переход в лондонский клуб.
Савио присоединился к «Манчестер Сити» прошлым летом. В сезоне АПЛ-2024/25 он провел 29 матчей, забил 1 гол, сделал 8 результативных передач и получил три желтые карточки. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32489 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости