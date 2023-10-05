Помощник Путина Левитин о допуске сборных РФ U17: «УЕФА и ФИФА понимают уровень развития футбола в России. Не хотели, чтобы мы уходили в Азию»

Помощник президента России отреагировал на допуск команд России U17.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные 17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет последовал такому же решению.

– Юношеские сборные России до 17 лет были допущены до участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

– Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования.

– Стало ли для вас удивительным это решение по допуску россиян?

– Они [ФИФА и УЕФА] же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию.

– Считается, что уровень немного ниже.

– Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации, – сказал Игорь Левитин.

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