Помощник Путина Левитин о допуске сборных РФ U17: «УЕФА и ФИФА понимают уровень развития футбола в России. Не хотели, чтобы мы уходили в Азию»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Владимир Путин Игорь Левитин Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Помощник президента России отреагировал на допуск команд России U17.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России U17. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению.

– Юношеские сборные России до 17 лет были допущены до участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА.

– Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования. 

– Стало ли для вас удивительным это решение по допуску россиян?

– Они [ФИФА и УЕФА] же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию.

– Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

– Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации, – сказал Игорь Левитин.

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34 комментария

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Андрей Лубянков
Аххахахахахахахахахахахахахахахахпххахахахахахахаахааххахахаха
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Krem236
Уровень у нас конечно, космический 😂😂😂😂
+31
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Виталий Колесников
интересно, человек и правда так считает? или просто должность обязывает нести х..ню 🤔
+26
-5
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Egor Pinzhenin
Ответ Виталий Колесников
интересно, человек и правда так считает? или просто должность обязывает нести х..ню 🤔
Владимир выстроил политику лояльности по принципу не компетенции, а лизоблюдства. Так что все давно на подкорке при вышестоящем в иерархии
+14
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Максим Седов
Это именно тот случай, когда чиновнику лучше промолчать, чем говорить откровенную глупость.
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ERNST
Они либо лукавят, либо реально настолько отбитые, что не понимают, что ни Азия (АФК), ни Европа (УЕФА) не смогут и не будут ничего делать, если ФИФА им ничего не разрешит.

Если что, АФК тоже в системе ФИФА и мифы про то, что Азия куда-то там возьмет РФС - смехотворны.
+10
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aberrant
Ааааа, теперь понятно. Многоходовочка.
+7
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Lindeman
С таким стэнд-апом можно и по стране выступать.
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Aleksey Yashin
А что входит в компетенцию помощника Путина? Сообщать ему, что УЕФА без нас не может, и носить чемоданчик?
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Очки Дани Алвеса
За последние годы у нас не в РПЛ играло человек 10-15. Куда ж они без такого потока талантов)))
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savik-A.M.
" помошник Путина " - это его собутыльник в бункере , что за должность ?)
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defect
а основные команды знаете почему не допускают? боятся конкуренции 8-)
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Игнор Игнорыч
Ну естественно. (с)
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Isshin88
Ответ Виталий Колесников
интересно, человек и правда так считает? или просто должность обязывает нести х..ню 🤔
Скорее всего первое. Левитин никогда не оставлял впечатление умного человека.
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theuser
а можно я тоже такое покурю?
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S Works Tarmac SL7
Всё так получилось исключительно из-за высочайшего класса сборной России.Только таким способом им удалось нейтрализовать грозного соперника.
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Назар Игорь
Мы тоже понимаем уровень футбола в России. 39 место в мире, 19 в Европе.
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Иван Иванов
Да кому вы всрались😄Кроме бабла от вас ни чего не надо.
Ваш уровень Антрактида
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Savardus
А Азия в ФИФА не входит? Сказал бы тогда, что не хотели, чтобы мы уходили на другую планету
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papadok
Теперь уже недолго ждать, когда на коленях просить приползут. Сказали же ему, дети не должны отвечать за взрослых, УЕФА не может портить имидж отстранением детских и юношеских команд. Иди, Левитин, дальше, у тебя дел много, надо еще состав золотой сотни рассчитать.
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Troy Pum
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ФИФА УЕФА кинули косточку. Но может потом даже ее отберут, мало чего Путин учудит
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Батяня Вомбат
Как с Панорамы новость.
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svas17
Уровень нулевой. Стабильность.
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Максим Седов
Uriy walmart, Ты так боишься, что ограничил в свой адрес комментарии??? Типичный 404😂 нагадить и сбежать, боясь получить ответку😂
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Abilardo19
ключевое слово здесь "дети", неужели непонятно
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