15

Гурцкая про слова о «Спартаке» и Станковиче: «За что мне должно быть стыдно? Красно-белой лодки уже давным-давно нет – это маленькие байдарки»

Тимур Гурцкая объяснил, почему он не раскачивает лодку «Спартака» .

Ранее футбольный агент заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед дерби с «Локомотивом» в Мир РПЛ улетел домой отдохнуть и пропустил тренировку. Клуб это опроверг, после чего Тимур принес извинения.

– Не прав, извиняюсь. Мне позвонил товарищ, который летел со Станковичем в одном самолете. Из-за того, что он мне сказал об этом в среду, я и подумал, что Станкович пропустил тренировку во вторник. Не стал разбираться, узнавать, это вообще не так важно. На вечернюю тренировку «Спартака» он успел.

– Нет у вас ощущения, что кто-то вашими руками сливает Станковича? Сейчас у  «Спартака» плохой период, много слухов вокруг Станковича, за которые кому-то должно быть стыдно. Вам не стыдно, что вы раскачиваете красно-белую лодку?

– Мне не стыдно, за что мне должно быть стыдно? Не я же его туда приводил. И красно-белой лодки уже давным-давно нет. Это маленькие байдарки. Это просто дело времени. 

– Вам не кажется, что у человека, который вам это рассказал, был мотив?

– Человек, который мне это рассказал, вообще никакого отношения к футболу не имеет. Они просто летели в одном самолете, в одном бизнес-классе. 

– А он точно его узнал? Может, это вообще не он был?

– Они разговаривали. Знаете, в чем ужас? В тот день, когда они вышли из самолета, если не ошибаюсь, прилетела гигантская делегация из ОАЭ. И было очень много камер в аэропорту.

Мой товарищ Станковичу сказал: «Это тебя будут встречать эти камеры!» А Станкович ответил: «Только не это!» Надвинул кепку и быстро побежал куда-то.

– То есть вы сказали неправду, после этого признали это и все? Внутри себя вы ничего не чувствуете?

– Пропустил он тренировку или не пропустил – был бы результат, тогда можно было бы сказать: «Какая разница, это вообще не ваше дело!» Но все это очень плохо в данной ситуации для «Спартака», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
