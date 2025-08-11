Нкунку не готов перейти в «Лейпциг», он хочет играть в ЛЧ. «Челси» предлагал включить француза в сделку по Симонсу
Кристофер Нкунку не хочет возвращаться в «РБ Лейпциг» из «Челси».
«Челси» хочет подписать атакующего полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса и готов включить Нкунку в сделку.
Как уточняет BBC, лондонцы также готовы расстаться с Карни Чуквуэмекой и Тайриком Джорджем. При этом любой обмен формально должен выглядеть не как единая с Симонсом сделка, а как самостоятельный трансфер.
Однако Нкунку не хочет возвращаться в «РБ Лейпциг», за который выступал с 2019 по 2023 год, так как хочет играть в Лиге чемпионов. Клуб из Саксонии не попал в еврокубки.
В прошлом сезоне Кристофер провел 27 матчей в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
