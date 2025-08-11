Румменигге о важнейших игроках XXI века: «Месси и Роналду определили эпоху. В нынешнем поколении есть Мбаппе, Ямаль, игроки «ПСЖ»

Карл-Хайнц Румменигге назвал игроков, которых считает величайшими с 2000 года.

«Очевидно, эпоху определили Лионель Месси и Криштиану Роналду , которые делили между собой почти все «Золотые мячи».

Нынешнее поколение тоже может похвастаться интересными игроками, такими как Мбаппе и Ламин Ямаль , в Париже тоже есть несколько [таких игроков].

У нас есть футболисты высочайшего уровня, особенно нападающие, которые способны на экстраординарные вещи», – сказал в интервью Kicker член наблюдательного совета «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча».