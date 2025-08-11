Сычев о главной проблеме российского футбола: «Все начинается с детско-юношеского уровня, регионы отстают от больших городов. У нас мало манежей, полей – дети мало тренируются»

Дмитрий Сычев назвал главную проблему российского футбола.

«Естественно, все начинается с детско-юношеского уровня. Нужны системы, методики, качественные тренеры. У нас регионы отстают от больших городов в этом вопросе. Это очень глобальная проблема.

Раньше система давала футболистов, нас звали за границу, мы что-то выигрывали. Сейчас же мы забираем двух-трех лучших [футболистов] с выпускных годов, а дальше качественный провал.

Это происходит, потому что нет инфраструктуры. Детям нужно играть, тренироваться круглый год 24 часа в сутки. У нас мало манежей, полей. Выходит, что дети мало тренируются и не повышают свое мастерство», – сказал бывший игрок «Спартака », «Локомотива » и сборной России, а ныне президент омского «Иртыша ».