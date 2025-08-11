Гаврилов о Жедсоне: «Сейчас ноунеймами модно называть таких. Не знаю – где он играл, что там делал? Почему приехал сюда из хорошего чемпионата, раз стоит 30 млн?»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов назвал Жедсона Фернандеша ноунеймом.

Красно-белые за 20,78+7,27 миллиона евро подписали португальского полузащитника из «Бешикташа» и обновили свой трансферный рекорд.

«Только время покажет, правильное ли это решение или нет. Но такие цены сильно удивляют, конечно, зачем это делать, если игрок не оправдывает эти затраты?

Я вот лично не знаю – где он играл, что он там делал? Сейчас модно называть таких ноунеймами. Почему Жедсон тогда приехал сюда из хорошего чемпионата, раз он стоит 30 млн? Никто его не знает, но при этом платят такую сумму», – сказал бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов .

Жедсон – новая звезда «Спартака». Но и проблема для Станковича