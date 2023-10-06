Семшов о бойкоте России U17: «Если каждая страна будет выдвигать ультиматум, футбола вообще не будет. Все должен решать УЕФА»

Теги Игорь Семшов сборная России U-17 УЕФА ФИФА Политика Футбол

Игорь Семшов высказался о ситуации с юношескими сборными России.

Ранее УЕФА и ФИФА допустили юношеские сборные России до 17 лет до международных соревнований, но Англия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Ирландия и Румыния объявили бойкот, выразив нежелание играть с командами России.

«Думаю, к Венгрии могут еще подтянуться страны, которые не станут бойкотировать матчи с юношескими сборными России. Все должен решать УЕФА.

Если каждая страна будет выдвигать свой ультиматум, футбола вообще не будет. Футбол не должен страдать», — сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».

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9 комментариев

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Ызяя
Ответ Uriy walmart
Ну, если каждая страна будет захватывать у другой земли то футбола точно не будет
Ну если вспомнить багаж земель что привнесла в СССР украина (поГугли), то у неё еще множество не своих земель, нарезанных ей коммунистами и оставленными лишь на условии нейтралитета и невступления.
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Титюля
Все должны всех уважать, договоренности, договора и обязательства.
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Uriy walmart
Ну, если каждая страна будет захватывать у другой земли то футбола точно не будет
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Андрей Собченко
Это люди не должны страдать, а не футбол
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Ызяя
Ответ Титюля
Все должны всех уважать, договоренности, договора и обязательства.
Тонко подметил.
Там уже говорящие украинские головы начали вспоминать, что Украине отсыпали Российских земель только на условии нейтралитета и невступления....

Ну а когда договоренности, договора и обязательства не исполняются происходит то что происходит.
Ты об этом ?
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Uriy walmart
Ответ Ызяя
Тонко подметил. Там уже говорящие украинские головы начали вспоминать, что Украине отсыпали Российских земель только на условии нейтралитета и невступления.... Ну а когда договоренности, договора и обязательства не исполняются происходит то что происходит. Ты об этом ?
У тебя происходит прием таблеток у психиатра)))
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Mr.sgi87
Ответ Титюля
Все должны всех уважать, договоренности, договора и обязательства.
Уефе устроить турнир "Беловешских соглашений"
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sp.msk.86
Ответ Uriy walmart
Ну, если каждая страна будет захватывать у другой земли то футбола точно не будет
Господи, откуда вы беретесь такие🤦🏻‍♂️
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