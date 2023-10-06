Семшов о бойкоте России U17: «Если каждая страна будет выдвигать ультиматум, футбола вообще не будет. Все должен решать УЕФА»
Игорь Семшов высказался о ситуации с юношескими сборными России.
Ранее УЕФА и ФИФА допустили юношеские сборные России до 17 лет до международных соревнований, но Англия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Ирландия и Румыния объявили бойкот, выразив нежелание играть с командами России.
«Думаю, к Венгрии могут еще подтянуться страны, которые не станут бойкотировать матчи с юношескими сборными России. Все должен решать УЕФА.
Если каждая страна будет выдвигать свой ультиматум, футбола вообще не будет. Футбол не должен страдать», — сказал экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Там уже говорящие украинские головы начали вспоминать, что Украине отсыпали Российских земель только на условии нейтралитета и невступления....
Ну а когда договоренности, договора и обязательства не исполняются происходит то что происходит.
Ты об этом ?