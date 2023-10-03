Вице-президент УЕФА Нильссон о поддержке допуска россиян: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия высшая лига Швеция УЕФА Футбол

Вице-президент УЕФА заявил, что его позицию по командам России U17 не так поняли.

На прошлой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. За это проголосовали два из пяти вице-президентов союза, в том числе бывший президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

При этом Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими командами.

«Мне жаль, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как то, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я продолжаю.

Однако я понимаю, что УЕФА хочет убедиться, правильно ли мы рассмотрели данную ситуацию с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они несут наказание за акты насилия, совершенные взрослыми.

В ходе обсуждений в УЕФА я согласился одобрить решение о начале исследования в отношении вариантов допуска детей из России до международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка.

Конечно, исследование должно учитывать то, как это влияет на возможность создания безопасной среды как для детей из России, так и для детей из других стран, которым предстоит встретиться с российскими командами», – заявил Нильссон.

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24 комментария

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Mohnatiy
Пора уже начинать выписывать технари за бойкот и призывы к нему.
+52
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Артём Косичкин
если бойкот - технарь, не надо гнобить нашу молодёжь
+36
-5
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Геннадий Тёкин
Детей нельзя допускать, а торговать с Россией можно? Да, господин Нильссон?
+32
-4
+28
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Rio de Janeiro
Европа–главный спонсор России, даже после 24.02.2022 (хотя бы посмотреть на объём товарооборота).Главный финанинсист Кремля и ВПК.Всего порядка 8% западных кампаний по данным Блумберг ушли из России.Вот такие вот они "борцы с рыжимом" когда вопрос касается собственных интересов.Поэтому остаётся только отыгрываться на детях и продавать это собственному инфантильному, левацкому, дебильному электорату как "жёсткую позицию" по отношению к Путину, России и войне.И европейская популяция безусловно это съест
+14
-5
+9
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Фут.Боль
Как же много лицемерия в этом решении. А ещё прикрываются заботой о детях.
+7
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Шон Барашков
Ну конечно о детях они на Западе заботятся, а весь Запад погряз в педофилии
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Вадим Янушков
Ответ владимир семенов
Комментарий удален модератором
Бандеростан исчез,в главной роли зеля.
+8
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Кирилл Эсаулов
пошло поехало) самый сок будет когда все закончится и эти все будут вешать совсем другую риторику
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Семён Жуйло
Руки прочь от российских детей!
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eskerro
Ответ Геннадий Тёкин
Детей нельзя допускать, а торговать с Россией можно? Да, господин Нильссон?
Это другое, менее заметное
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the80dream
Ответ Red Sonya
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Что ж эта Европа активно закупается у РФ, ей не стыдно торговать с орками? как то лицемерно получается
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Alex1104
Ответ Rio de Janeiro
Европа–главный спонсор России, даже после 24.02.2022 (хотя бы посмотреть на объём товарооборота).Главный финанинсист Кремля и ВПК.Всего порядка 8% западных кампаний по данным Блумберг ушли из России.Вот такие вот они "борцы с рыжимом" когда вопрос касается собственных интересов.Поэтому остаётся только отыгрываться на детях и продавать это собственному инфантильному, левацкому, дебильному электорату как "жёсткую позицию" по отношению к Путину, России и войне.И европейская популяция безусловно это съест
У вас странное понимание слова "спонсор".
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Артем Гладских
Ответ Артём Косичкин
если бойкот - технарь, не надо гнобить нашу молодёжь
правильные, хорошие слова.
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Никита Алексеев
Передача R хорошо работает
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Ебздрогыч
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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damondiamond
просто мы очень сильная сборная и никто не хочет с нами играть, отстраняют главного фаворита
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green mojave
Что ж ты фраер сдал назад
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3193923.html?sl=1
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Кавабунга Шреддоголовый
Допускать Россию - ни-ни, но торговать с ней это пожалуйста. Это же другое
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Mihamoscow
Карлсон , который живет на крыше , улетел , но обещал вернуться :)
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Артем Гладских
Ответ Mohnatiy
Пора уже начинать выписывать технари за бойкот и призывы к нему.
пора, согласен.
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Red Sonya
Ответ Артём Косичкин
если бойкот - технарь, не надо гнобить нашу молодёжь
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barcelonistas
Ответ Red Sonya
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Куда туда? Это общие соревнования.
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владимир семенов
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