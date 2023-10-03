Вице-президент УЕФА Нильссон о поддержке допуска россиян: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта»

Вице-президент УЕФА заявил, что его позицию по командам России U17 не так поняли.

На прошлой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. За это проголосовали два из пяти вице-президентов союза, в том числе бывший президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

При этом Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими командами.

«Мне жаль, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как то, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию. Я продолжаю.

Однако я понимаю, что УЕФА хочет убедиться, правильно ли мы рассмотрели данную ситуацию с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они несут наказание за акты насилия, совершенные взрослыми.

В ходе обсуждений в УЕФА я согласился одобрить решение о начале исследования в отношении вариантов допуска детей из России до международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка.

Конечно, исследование должно учитывать то, как это влияет на возможность создания безопасной среды как для детей из России, так и для детей из других стран, которым предстоит встретиться с российскими командами», – заявил Нильссон.

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