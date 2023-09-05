«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед Бен Фостер Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Экс-вратарь «МЮ» Бен Фостер недоволен поведением Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в «Манчестер Юнайтед» он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.

Я понимаю, когда [бывшие] игроки говорят, что они сделали бы то же самое – это фантастика, вы можете делать все, что захотите, но это вам не поможет. Это раздражает, вызывает эмоции, это неуважительно и вызвало просто шквал новостей.

Все хотят знать, что случилось с Санчо и тен Хагом – неужели он потерял раздевалку? Как Санчо тренировался на этой неделе? Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум», – сказал Фостер в интервью The United Stand.

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43 комментария

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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях.
Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
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Ivchev
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
А в чём "уничтожение" Санчо? ТенХага спросили, почему его нет. Он ответил правду: мое решение, плохо тренировался, не показал себя на тренировках. Уничтожение??
И не Санчо решать как он тренировался, а тренеру. Сам он может быть считает еще и что играет хорошо,..?
P.S. это при том, что вопросы к тенхагу по игре и прогрессу команды остаются!
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Дмитрий Васин
Это типа причина оправдать Тен Хага? Кто такой Тен Хаг и кто такой Сэр Алекс.
Сэр Алекс начал в МЮ очень скверно. Но с первого же дня он стоял на своем и никому не уступал. В первые сезоны тоже были такие как ты, кто сравнивал его с Басби и вопрошал, кто такой Фергюсон и кто такой Басби.
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bat90
Нужно учитывать тот факт, что Фергюсон хоть и был требовательным, властным, но он был и гибким. Поэтому у него получилось работать и быть успешным несколькими поколениями.
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Gani
Ответ bat90
Нужно учитывать тот факт, что Фергюсон хоть и был требовательным, властным, но он был и гибким. Поэтому у него получилось работать и быть успешным несколькими поколениями.
Дело не в гибкости или негибкости ТХ. Дело в раздутом эго некоторых игроков. Будь ты хоть Месси, свою профпригодность нужно доказывать на поле, а не в интернете. Мы насмотрелись на Джейсона уже достаточно, ни разу, ни в одной игре он не играл на мировом уровне. В прошлом году ему дали несколько месяцев, он тренировался отдельно от команды, выхлоп нулевой. Теперь он через масс медиа рассказывает какой он мегаигрок. Фергюсон был гибким, но не для игроков уровня Санчо, его бы он и в команду не взял никогда.
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Пикачу82
При Фергюсоне он получил бы бутсой в глаз! )))
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Lavinka
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
Что простите ? И что же оскорбительного сказал Хаг в отношение Санчо ? Он не готов ? Вот это оскорбление !
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a2wai
То, что говорит Фостер, правда.

Но, к сожалению, Тен Хаг не Фэрги, хоть и старательно делал конспекты его автобиографии.

Хотя здесь и очевидно, что изливания Санчо в соцсетях это не более, чем нытье проигравшего конкуренцию игрока. Причем не на один из, а на сразу оба фланга.
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Yossarian23
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
Вы, молодой человек, явно забыли про его открытые конфликты с Бекхэмом, Роналду (когда его не отпускали в Реал), с РВН, с Кином, и множество других. Он продолжал говорить, что игрок не может быть больше или важнее команды и не стеснялся придерживаться своей линии. Так что не надо…
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Диер Ташкент
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
Тен Хаг весь прошлый сезон молча защищал Санчо. Видать задолбался возиться с ним. Мужика тоже можно понять
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Lavinka
Раньше были мужики в футболе - сейчас плаксы нежные какие то .
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Anton Kortenko
когда Фергюсон перед прессой отчитывал своих футболистов ? Что бы не было хороший тренер должен бить бутсой по лицу внутри коллектива, а не всенародно.
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Кашшай Чакырович
Это как бабки на лавочке у подъезда: вот Фергюсон сделал бы это , со спортса среднестатисеский пользователь: вот Фергюсон сделал бы то ,очнитесь Фергюсон на пенсии , главный тренер Мю Тен Хаг и ему не нужно быть Фергюсоном ,он Тен Хаг он главный тренер и он так видит , он не хочет быть ни каким Фергюсоном, он может хочет быть самим собой ! Если отдать власть каждому игроку ,то будет неуправляемый хаос ,что впринципе и происходит с Мю последние 10 лет ! Уже сколько 6-7 тренеров сменилось , а все одно и тоже , ну уберите Тен Хага будет тоже самое или ещё хуже ,как было год назад ! Ему нужно дать цикл 4 года даже нынешний супер успешный Сити строился 7 лет ! Например у Клоппа за 8 лет три титула всего , у него уже опыта 20+ лет в тренерстве и не многие тренеры достигнут его уровня ,а он наверное после Гвардиолы 2 тренер сейчас по силе ! В футболе ,как и в жизни не бывает всё по щелчку пальца !
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Neron
Ответ bat90
Нужно учитывать тот факт, что Фергюсон хоть и был требовательным, властным, но он был и гибким. Поэтому у него получилось работать и быть успешным несколькими поколениями.
Но Ферги никогда не работал с инстодевочками, в которых превратились некоторые шоколадные зайки, притворяющиеся профессиональными футболистами с зарплатой 46 000 000 рублей в НЕДЕЛЮ!!! И никогда не стал бы работать! Форстер прав, Бешикташ, вокзал, аренда!!!
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Carrier
Ферги и сам бы не сказал такое
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Neron
Ответ Lavinka
Гибким это когда он Руда продал ради Рона или когда Стама продал в Милан ?
Правильно сделал, какие вопросы?! Если есть игрок, разлагающий раздевалку или не уважающий тренера или клуб, он должен уйти! Немедленно!
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Quintin07
Ответ Gani
Дело не в гибкости или негибкости ТХ. Дело в раздутом эго некоторых игроков. Будь ты хоть Месси, свою профпригодность нужно доказывать на поле, а не в интернете. Мы насмотрелись на Джейсона уже достаточно, ни разу, ни в одной игре он не играл на мировом уровне. В прошлом году ему дали несколько месяцев, он тренировался отдельно от команды, выхлоп нулевой. Теперь он через масс медиа рассказывает какой он мегаигрок. Фергюсон был гибким, но не для игроков уровня Санчо, его бы он и в команду не взял никогда.
а с другой стороны, зачем все это на публику выносить, такие дела надо решать внутри коллектива.
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Anton Kortenko
Ответ Диер Ташкент
Будто бы сейчас с бутсой кого то из футболистов можно ударит
нельзя, но если очень хочется...
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Gani
Ответ Quintin07
а с другой стороны, зачем все это на публику выносить, такие дела надо решать внутри коллектива.
Видимо ТХ попробовал и таким путем. В прошлом году недоформа Санчо во многом держалась в тайне от посторонних, постоянно что то придумывали, огораживали его. В итоге имеем игрока с одной из самых больших з/п в составе, которая в этот состав не проходит по игровым качествам, а тренерский штаб все время делает ей поблажки. Дальше гнуть линию в таком направлении может привести к бунту в раздевалке. Может ТХ хотел попробовать другой метод воздействия. Пока мы не видим правильной реакции. Если его это так задело пусть покажет свои качества на поле, ТХ сам себе не враг, если Санчо будет выкладываться, тренер будет ставить его в состав.
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red hikkikomori
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Сэр Алекс начал в МЮ очень скверно. Но с первого же дня он стоял на своем и никому не уступал. В первые сезоны тоже были такие как ты, кто сравнивал его с Басби и вопрошал, кто такой Фергюсон и кто такой Басби.
Так он и не ноунеймом пришёл в МЮ, а со скромным «Абердин» дважды выигрывал чемпионат, пять раз — национальные кубки, а также Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.
Не сравнить с Тен Хагом, предел которого полуфинал ЛЧ и чемпионат уровня РПЛ с клубом-грандом этого чемпионата
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__*Rain*__
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Фергюсон публично не уничтожал своих игроков. Если были конфликты, они решались внутри клуба. Знаменитый "фен" всегда происходил в раздевалке, а не на пресс-конференциях. Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
А ситуация с Бексом?
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Диер Ташкент
Ответ red hikkikomori
Так он и не ноунеймом пришёл в МЮ, а со скромным «Абердин» дважды выигрывал чемпионат, пять раз — национальные кубки, а также Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Не сравнить с Тен Хагом, предел которого полуфинал ЛЧ и чемпионат уровня РПЛ с клубом-грандом этого чемпионата
С МЮ все понятно. А вот как в Абердине начинал САФ вы в курсе?
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Меган Лайф
Ответ red hikkikomori
Так он и не ноунеймом пришёл в МЮ, а со скромным «Абердин» дважды выигрывал чемпионат, пять раз — национальные кубки, а также Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Не сравнить с Тен Хагом, предел которого полуфинал ЛЧ и чемпионат уровня РПЛ с клубом-грандом этого чемпионата
Что случилось с этим клубом грандом после ухода тен хага?
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Chelsea`s Lev
Ещё один молодой пацан на разрыв контракта. Или будет внутреннее расследование на пол-сезона?:)
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BZB
Тен Хагу до Фергюсона как до Китая раком. Сэр Алекс никогда не самоутверждался за счет своих игроков.
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