«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом

Экс-вратарь «МЮ» Бен Фостер недоволен поведением Джейдона Санчо.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Если бы выкинул такое при , в « » он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.

Я понимаю, когда [бывшие] игроки говорят, что они сделали бы то же самое – это фантастика, вы можете делать все, что захотите, но это вам не поможет. Это раздражает, вызывает эмоции, это неуважительно и вызвало просто шквал новостей.

Все хотят знать, что случилось с Санчо и тен Хагом – неужели он потерял раздевалку? Как Санчо тренировался на этой неделе? Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум», – сказал Фостер в интервью The United Stand.

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