«При Фергюсоне Санчо больше не играл бы за «МЮ», если бы так поступил. Проявлять себя на тренировках – это минимум». Фостер о конфликте Джейдона с тен Хагом
Экс-вратарь «МЮ» Бен Фостер недоволен поведением Джейдона Санчо.
После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».
«Если бы Джейдон Санчо выкинул такое при Алексе Фергюсоне, в «Манчестер Юнайтед» он бы больше никогда не появился. Он больше никогда не сыграл бы за этот клуб, его никогда не пустили бы на тренировочную площадку – с тобой покончено, приятель.
Я понимаю, когда [бывшие] игроки говорят, что они сделали бы то же самое – это фантастика, вы можете делать все, что захотите, но это вам не поможет. Это раздражает, вызывает эмоции, это неуважительно и вызвало просто шквал новостей.
Все хотят знать, что случилось с Санчо и тен Хагом – неужели он потерял раздевалку? Как Санчо тренировался на этой неделе? Санчо говорит, что он очень хорошо проявил себя на тренировках. Это фантастика, хорошо проявлять себя – это минимум», – сказал Фостер в интервью The United Stand.
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Поэтому в данной ситуации ЭТХ сам заварил кашу, а сравнивать с эпохой Фергюсона нет никакого смысла.
И не Санчо решать как он тренировался, а тренеру. Сам он может быть считает еще и что играет хорошо,..?
P.S. это при том, что вопросы к тенхагу по игре и прогрессу команды остаются!
Но, к сожалению, Тен Хаг не Фэрги, хоть и старательно делал конспекты его автобиографии.
Хотя здесь и очевидно, что изливания Санчо в соцсетях это не более, чем нытье проигравшего конкуренцию игрока. Причем не на один из, а на сразу оба фланга.
Не сравнить с Тен Хагом, предел которого полуфинал ЛЧ и чемпионат уровня РПЛ с клубом-грандом этого чемпионата