Гвардиола обошел Фергюсона по победам в матчах ЛЧ – 103. До лидирующего Анчелотти – 6 игр

Пеп Гвардиола обошел Алекса Фергюсона по числу побед в матчах Лиги чемпионов.

Вчера « » победил « » (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После этого матча , который ранее работал с «Барселоной» и «Баварией», достиг отметки в 103 победы в матчах чемпионов и обошел по этому показателю (102 победы в 190 матчах). Для достижения этой отметки Гвардиоле потребовался 161 матч.

Лидирует по числу побед в Лиге чемпионов тренер «Реала» Карло Анчелотти – 109 (за 193 матча).

Также в топ-5 входят Арсен Венгер (82 за 178 матчей) и Жозе Моуринью (77 за 145 матчей).

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