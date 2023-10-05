Гвардиола обошел Фергюсона по победам в матчах ЛЧ – 103. До лидирующего Анчелотти – 6 игр

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Пеп Гвардиола обошел Алекса Фергюсона по числу побед в матчах Лиги чемпионов.

Вчера «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После этого матча Пеп Гвардиола, который ранее работал с «Барселоной» и «Баварией», достиг отметки в 103 победы в матчах Лиги чемпионов и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (102 победы в 190 матчах). Для достижения этой отметки Гвардиоле потребовался 161 матч.

Лидирует по числу побед в Лиге чемпионов тренер «Реала» Карло Анчелотти – 109 (за 193 матча).

Также в топ-5 входят Арсен Венгер (82 за 178 матчей) и Жозе Моуринью (77 за 145 матчей).

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3 комментария

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mastersolist
Где дайджест??
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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