Фергюсон об «МЮ»: «Тен Хаг отлично поработал. Он привел нужных ему игроков, а это важно»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Каземиро Андре Онана Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Расмус Хейлунд Футбол

Алекс Фергюсон высоко оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, Эрик тен Хаг отлично поработал. Он взялся за дело и привел нужных ему игроков, а это важно.

Если он быстро подготовит центрфорварда [Расмуса Хейлунда], команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы.

Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.

Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберет форму», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в эфире CBS Sports.

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10 комментариев

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Эксперт со спортса
Такие комментарии от великого дорогого стоят!
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Writer 1
Правильно все Сэр Алекс говоришь. Как ты и говорил, купили форварда, надеемся стрельнет) Ну а то, что команда стала профессиональнной, в этом нет сомнений. Не будем сейчас, говорить кто, что делал не так. Похвалим нового Ген директора - Арнольда, то, что отлично взаимодействует с Гл. Тренером, со времён Гилла такого не было. Ну а кто там в комментариях пишет гадости про Тен Хага, это... впрочем не важно, удивительно, я думал после Мая месяца их смыло, но" Аякс Юнайтед" не даёт покоя))
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Papa Paolo
Гарначо - это нечто, весь матч только брак.
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Nickolay Lyskov
Оно, конечно, важно. Но вот то, что химическое недоразумение стоимостью в целого Харри Кейна бестолково передвигается почти весь матч, руиня все атаки - не менее важно. С таким упорством играть в 10 игроков - не понимаю. Вышел Санчо - и за 10-15 минут создал опасных моментов в 3 раза больше, чем самый дорогой спиннер в мире пытался создать за 70 минут.
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Эксперт со спортса
Ответ Supreme Allah
Лол он про каждого примерно такие же слова говорил
Кроме сульшера не припомню
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