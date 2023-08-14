Фергюсон об «МЮ»: «Тен Хаг отлично поработал. Он привел нужных ему игроков, а это важно»
Алекс Фергюсон высоко оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, Эрик тен Хаг отлично поработал. Он взялся за дело и привел нужных ему игроков, а это важно.
Если он быстро подготовит центрфорварда [Расмуса Хейлунда], команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы.
Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники Варан и Мартинес, полузащитники Эриксен и Каземиро.
Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберет форму», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в эфире CBS Sports.
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