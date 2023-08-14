Фергюсон об «МЮ»: «Тен Хаг отлично поработал. Он привел нужных ему игроков, а это важно»

Алекс Фергюсон высоко оценил работу Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, тен Хаг отлично поработал. Он взялся за дело и привел нужных ему игроков, а это важно.

Если он быстро подготовит центрфорварда [ ], команда получится хорошая. Именно этого не хватало в последние годы.

Остальная часть команды замечательная. Там есть очень опытные футболисты, такие как защитники и , полузащитники Эриксен и .

Основы заложены, и дополняют их всегда вратарь и центрфорвард. Новый голкипер отлично подготовлен физически, а новый центрфорвард, надеюсь, быстро наберет форму», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в эфире CBS Sports.

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