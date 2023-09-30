Президент «Урала» о критике арбитров после матча с «Ростовом»: «Да ладно, это же утрированно было. Судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Роман Галимов Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» высказался о возможной дисквалификации за критику судей.

После матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Григорий Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей». Вскоре стало известно, что Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца.

«Да ладно, это же утрированно было. Это просто так говоря...

Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут...

Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава РПЛ обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня – рано утром в Москве», – сказал Иванов.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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16 комментариев

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Саша Пушкин
Президент Урала о судьях: " Их всех нужно взять и утопить."
Это как бы не совсем критика, а уже публичные угрозы расправы. Он там еще про бейсбольную биту и разбитые головы что-то рассказывал.
И все это из уст одиозного персонажа из 90-х, где хозяйствующие субъекты примерно так и решали спорные вопросы, как этот Иванов описал .
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Саша Пушкин
Ответ Фут.Боль
Проспался, протрезвел, прочитал свои вчерашние интервью, офигел.
Гончаренко пересмотрел утром свое вчерашнее интервью и остался доволен сказанным.
+18
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chudak
Ответ Саша Пушкин
Гончаренко пересмотрел утром свое вчерашнее интервью и остался доволен сказанным.
как по мне, то была какая-то недосказанность
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Фут.Боль
Проспался, протрезвел, прочитал свои вчерашние интервью, офигел.
+6
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евГений
Ответ Саша Пушкин
Президент Урала о судьях: " Их всех нужно взять и утопить." Это как бы не совсем критика, а уже публичные угрозы расправы. Он там еще про бейсбольную биту и разбитые головы что-то рассказывал. И все это из уст одиозного персонажа из 90-х, где хозяйствующие субъекты примерно так и решали спорные вопросы, как этот Иванов описал .
Что-ж ты фраер сдал назад...)
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poolshh
Генеральный секретарь? Точно, Брежнев должен обратиться)))
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Алексеич (Ростов-Дон)
Судей никогда не дисквалифицируют? Что, даже Вилкова?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Саша Пушкин
Президент Урала о судьях: " Их всех нужно взять и утопить." Это как бы не совсем критика, а уже публичные угрозы расправы. Он там еще про бейсбольную биту и разбитые головы что-то рассказывал. И все это из уст одиозного персонажа из 90-х, где хозяйствующие субъекты примерно так и решали спорные вопросы, как этот Иванов описал .
Я смотрю, в последнее время на спортсе он звезда
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SALTAN
Ответ Саша Пушкин
Президент Урала о судьях: " Их всех нужно взять и утопить." Это как бы не совсем критика, а уже публичные угрозы расправы. Он там еще про бейсбольную биту и разбитые головы что-то рассказывал. И все это из уст одиозного персонажа из 90-х, где хозяйствующие субъекты примерно так и решали спорные вопросы, как этот Иванов описал .
Саша Пушкин!
Тебе только сказки писать.
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ARIGAMI ARIGAMI
Никогда не говори никогда
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Нейтральный критик
Одиозный фрик и популист, прям Жириновский. Конечно, широким массам очень нравится, когда кто-нибудь критикует судей и футбольное руководство на грани и за гранью, но такой черт в современном футболе не нужен.
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