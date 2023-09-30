Президент «Урала» о критике арбитров после матча с «Ростовом»: «Да ладно, это же утрированно было. Судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут»

Президент «Урала» высказался о возможной дисквалификации за критику судей.

После матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей». Вскоре стало известно, что Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца.

«Да ладно, это же утрированно было. Это просто так говоря...

Дисквалифицируют и дисквалифицируют. У нас же понимаете, судей никогда не дисквалифицируют, а нас могут. Всяких комитетов найдут...

Три месяца? Откуда вы взяли! Это должен глава РФС, глава обратиться, генеральный секретарь. Никто про это ничего не говорит, я даже не знаю, что есть такой комитет по этике, и кто-то там хочет что-то рассматривать. Я не верю, что кто-то уже сейчас что-то рассматривать хочет, потому что вчера это было поздно вечером, сегодня – рано утром в Москве», – сказал Иванов.

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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