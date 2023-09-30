Президента «Урала» Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца за критику судей после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

Григорию Иванову грозит отлучение от футбола за резкую критику судей.

планирует отстранить президента «Урала» через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца, сообщает журналист Иван Карпов.

Накануне после матча 10-го тура Мир с «Ростовом» (2:2) назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей».

Игру в Ростове-на-Дону обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS