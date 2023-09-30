Президента «Урала» Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца за критику судей после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)

Теги Ростов премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи Урал Григорий Иванов Комитет по этике Роман Галимов брань контент Футбол

Григорию Иванову грозит отлучение от футбола за резкую критику судей.

РФС планирует отстранить президента «Урала» через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца, сообщает журналист Иван Карпов.

Накануне после матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей».

Игру в Ростове-на-Дону обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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30 комментариев

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Отец Абду
Остранить судью Галимова ❎
Остранить президента Урала ✅
+35
-2
+33
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Siriusblack
А что должен был сказать Иванов на судейство Галимова
+22
-1
+21
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Хан Сахан
Ответ Евгений Катанаев
У нас в стране за сказанную правду наказывают
Это везде так. Я постоянно пишу, что судьи в футболе стали святыми, скоро на иконах начнут изображать. Их можно только любить
+14
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ddddan 2
Ответ Евгений Катанаев
У нас в стране за сказанную правду наказывают
когда Моуринью и Хави наказывают,это тоже с страной связано?
+8
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SGS55
Ответ Евгений Катанаев
У нас в стране за сказанную правду наказывают
Тут, как тут... "У нас в стране..."
Иванов прав, но он личность публичная и при должности. Поэтому лексику необходимо фильтровать...
Кстати, "у нас в стране",- ты не из Испании пишешь?
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pav11k
После случая со Слуцким будет странно, если по отношению к Иванову не применят никаких санкций
+4
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ДМ-1чемпион
Вот поэтому Гончаренко и молчал!
P. S.
Судейский корпус это позорище! В наглую убивают команды, а им плохого слова нельщя сказать! Иванов прав на 100%
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Do Cent
Свободу Грише!
+3
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Ненавидящий2.0
Метод Гончаренко надо брать на вооружение, когда всё понятно без слов, но руки связаны, хотя эти придумают наказания и за молчание по итогу, если тенденция продолжится
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Нагрузки Сборной
Галимов ужасно отсудил и должен быть лишен права работать в РПЛ, но предлагать топить судей абсолютно неприемлемо, 3 месяца дисквы это даже мало.
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Знатный стахановец
Для Григория Викторовича подобные "дисквалификации", что слону дробинка. Работал, работает и будет работать. А Галимов был говном и останется им же. 😏
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Хан Сахан
Это везде так. Я постоянно пишу, что судьи в футболе стали святыми, скоро на иконах начнут изображать. Их можно только любить
В АПЛ по-другому?
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Nekrasof
Что самое интересное к судьям никаких вопросов
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Нейтральный критик
Ответ Отец Абду
Остранить судью Галимова ❎ Остранить президента Урала ✅
Всегда есть лучший вариант. Отстранить обоих, чтобы обрадовать и критиков дурных судей, и критиков дурного Гриши.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Do Cent
Свободу Грише!
Он и так на свободе, если ты не знал.
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Nekrasof
Ответ Siriusblack
А что должен был сказать Иванов на судейство Галимова
Судейский галимое
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Фахрик
Спасибо, Карпов, что делаете тайное явным! Но иногда ваши инсайды сильно мимо
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ДМ-1чемпион
Ответ Евгений Катанаев
У нас в стране за сказанную правду наказывают
Западник, ты за Испанским или Итальянским чемпионатом следишь!? Там тоже за критику судей наказывают. Учи матчасть!
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Денис Чуев
Наконец-то на бровке Урала наступит спокойствие)
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Док Аксель
Говнюки обижаются на слово "говно", но им всё равно не отмыться, как бы они не рядились, где бы не заседали и не судили...
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#СвободуИванову
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Плакса Джон ушел налево
Судья смешной, критиковать могут оба клуба ☝️
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