Президента «Урала» Иванова могут отстранить от футбола на 3 месяца за критику судей после матча с «Ростовом» (Иван Карпов)
Григорию Иванову грозит отлучение от футбола за резкую критику судей.
РФС планирует отстранить президента «Урала» через комитет по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца, сообщает журналист Иван Карпов.
Накануне после матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей».
Игру в Ростове-на-Дону обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.
«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»
Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Остранить президента Урала ✅
Иванов прав, но он личность публичная и при должности. Поэтому лексику необходимо фильтровать...
Кстати, "у нас в стране",- ты не из Испании пишешь?
P. S.
Судейский корпус это позорище! В наглую убивают команды, а им плохого слова нельщя сказать! Иванов прав на 100%