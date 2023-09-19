Насри о допинге у Погба: «Не думаю, что его дисквалифицируют на 4 года. Но даже если отстранят на один сезон, о карьере на высшем уровне можно забыть»
Самир Насри высказался о возможной дисквалификации Поля Погба.
Хавбек «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.
«Футболисты, в отличие от врачей, не знакомы со всеми препаратами, либо его врачу не хватило квалификации. Не знаю, виноват ли он [Погба]. Не знаю, о чем он думал и о чем просил врача.
Не думаю, что его дисквалифицируют на четыре года. Но если его отстранят на один сезон, то он несколько месяцев не сможет тренироваться даже на базе клуба. Тогда о карьере на высшем уровне можно будет забыть», – сказал экс-игрок сборной Франции.
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