Насри о допинге у Погба: «Не думаю, что его дисквалифицируют на 4 года. Но даже если отстранят на один сезон, о карьере на высшем уровне можно забыть»

Теги Самир Насри Ювентус серия А Италия дисквалификации допинг Поль Погба Футбол

Самир Насри высказался о возможной дисквалификации Поля Погба.

Хавбек «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

«Футболисты, в отличие от врачей, не знакомы со всеми препаратами, либо его врачу не хватило квалификации. Не знаю, виноват ли он [Погба]. Не знаю, о чем он думал и о чем просил врача.

Не думаю, что его дисквалифицируют на четыре года. Но если его отстранят на один сезон, то он несколько месяцев не сможет тренироваться даже на базе клуба. Тогда о карьере на высшем уровне можно будет забыть», – сказал экс-игрок сборной Франции.

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4 комментария

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JUVE⚽️NTUS
Так он и без допинга почти не играет. Чем это отличается от дисквалификации?
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Shesh157
А когда в последний раз он о ней вспоминал-то?
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Элхан Дюшеев
Ответ JUVE⚽️NTUS
Так он и без допинга почти не играет. Чем это отличается от дисквалификации?
Зарплата не будет капать)
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