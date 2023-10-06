Клопп о скандальном матче с «Тоттенхэмом»: «Ливерпуль» уже оставил это позади. Мы не дети»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига Европы УЕФА судьи Тоттенхэм Футбол

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» уже пережил скандальный матч с «Тоттенхэмом».

После матча АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2), в котором судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии, главный тренер «красных» заявил: «Переигровка – единственный вариант». Однако матч не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА.

«Если я произвожу впечатление, что я все еще занят субботней игрой, то это не так. Мы уже оставили это позади. Мы не дети. Вот и все.

У нас не было проблем с тем, чтобы сосредоточиться на этой игре», – сказал Юрген Клопп после победы на «Юнионом» (2:0) в Лиге Европы.

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18 комментариев

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Глиномес
Все равно вспомнишь когда нб
Например когда в лч не попадешь
Скажешь что во всем виноват судья на матче с ттх
+17
-7
+10
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ Глиномес
Все равно вспомнишь когда нб Например когда в лч не попадешь Скажешь что во всем виноват судья на матче с ттх
Конечно ,если этих очков не хватит обязательно вспомним
+7
-3
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Очевидное невероятное
Мудрый иногда Клоп
+2
-1
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QWertY
Ответ Салауат Нуралиев
Ребята, тут осторожнее проходите, хорошо? Я ловушки для манси расставил, не наступите😁
Манся молодец, если ливерные для него ловушки ставят. Значит от его комментов они горят
+3
-2
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Savardus
Какой же Клопп недетский
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-2
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Смари Муха
Клопп думаю уже прошел все 5 стадий принятия
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Мукунку хороший
Голос. Уже не дети!
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Виталий Ан
Вот и славно. Футбольные матчи всегда проходят с не идеальным судейством. Один матч может оставить поклонников обоих команд в уверенности о несправедливости. И это даже дает некую изюминку этому спорту. Да! Именно такие разговоры и обсуждения.
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Redmi Note9
Скажи это болельщикам Челси
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|Muted Horn
Судейский корпус признал только одну ошибку, а не несколько - незасчитанный гол
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Taddy Brain
Ответ Zed_patriot
а ныл ты всю эту неделю как то?
Это не он, это фантом)
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Мукунку хороший
Ответ Очевидное невероятное
Мудрый иногда Клоп
Гарик«Бульдог» Харламов
Мудрый«Иногда» Клопп
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-1
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Re{FRIGE}r@toR
Ответ Салауат Нуралиев
Ребята, тут осторожнее проходите, хорошо? Я ловушки для манси расставил, не наступите😁
Этот чудик и без ловушек постоянно в просак попадает
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