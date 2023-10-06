Клопп о скандальном матче с «Тоттенхэмом»: «Ливерпуль» уже оставил это позади. Мы не дети»

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» уже пережил скандальный матч с «Тоттенхэмом».

После матча АПЛ между « » и « » (1:2), в котором судьи допустили несколько ошибок, которые признал судейский корпус Англии, главный тренер «красных» заявил: «Переигровка – единственный вариант». Однако матч не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА.

«Если я произвожу впечатление, что я все еще занят субботней игрой, то это не так. Мы уже оставили это позади. Мы не дети. Вот и все.

У нас не было проблем с тем, чтобы сосредоточиться на этой игре», – сказал после победы на «Юнионом» (2:0) в Лиге Европы.

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