Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять
Арбитра, работавшего на ВАР в матче «Ливерпуля», не отстранят на длительный срок.
Напомним, в матче 7-го тура АПЛ из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма» – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.
Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, были сняты с оставшихся матчей тура, на которые были назначены. Они также не получат назначений на 8-й тур АПЛ.
Как сообщает журналист Сэм Уоллес, Инглэнд вернется к работе в этом сезоне, но больше не получит назначений на матчи «Ливерпуля».
При этом IFAB, Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся ведением и регулированием правил игры, не планирует менять протокол ВАР, поскольку причиной ошибки был официально объявлен человеческий фактор.
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