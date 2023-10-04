Арбитра, работавшего на ВАР в матче «Ливерпуля», не отстранят на длительный срок.

Напомним, в матче 7-го тура АПЛ из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол в ворота « » – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, были сняты с оставшихся матчей тура, на которые были назначены. Они также не получат назначений на 8-й тур АПЛ.

Как сообщает журналист Сэм Уоллес, Инглэнд вернется к работе в этом сезоне, но больше не получит назначений на матчи «Ливерпуля».

При этом IFAB, Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся ведением и регулированием правил игры, не планирует менять протокол ВАР, поскольку причиной ошибки был официально объявлен человеческий фактор.

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