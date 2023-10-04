Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев. Протокол ВАР не будут менять

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Дэн Кук видеоповторы Луис Диас правила IFAB Футбол

Арбитра, работавшего на ВАР в матче «Ливерпуля», не отстранят на длительный срок.

Напомним, в матче 7-го тура АПЛ из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма» – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, были сняты с оставшихся матчей тура, на которые были назначены. Они также не получат назначений на 8-й тур АПЛ.

Как сообщает журналист Сэм Уоллес, Инглэнд вернется к работе в этом сезоне, но больше не получит назначений на матчи «Ливерпуля».

При этом IFAB, Международный совет футбольных ассоциаций, занимающийся ведением и регулированием правил игры, не планирует менять протокол ВАР, поскольку причиной ошибки был официально объявлен человеческий фактор.

В АПЛ изменится протокол взаимодействия с ВАР. После ошибки в матче «Ливерпуля» ВАР и АВАР будут сверять результаты проверки

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56 комментариев

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Пинающий Достоинства
Учитель физкультуры, у которого на уроке ученик упал с каната, больше не будет преподавать у детей семьи пострадавшего …
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Арман Мартиросян
Хейтеры тут ноют 24/7, но не понимают, что Ливерпуль пытается создать хороший прецедент, чтобы и другие клубы не пострадали из за клоунов в жёлтых футболках. И все это за счёт своих заслуженных очков в турнирной таблице.
+74
-4
+70
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Михо
Ответ QWertY
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Наныл это если бы переигровку назначили. А здесь просто вопиющий случай, судья очень легко отделался
+55
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+53
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Водяра
Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев и будет работать на всех матчах Сити.
+26
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+25
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Phantom1289
Я вот на что обратил внимание, послушав запись переговоров. Сотрудник организации, которая непосредственно руководит судьями (некий Оли), требовал у подчиненного, арбитра ВАР нарушить протокол и немедленно остановить игру. Но арбитр ВАР требование руководства проигнорировал и не стал выполнять. Попахивает намеренным саботажем.
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BBshkin
Судя по разговорам- необходимо как в радиообмене в воздухе или на воде , повторять решения и говорить понял
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Алексей Половков
Ответ QWertY
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Не ной!!!
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Николай Дягель
Ответ Ман Сити
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даже ваш лысый признал что судейство было шапито в игре против шпор , но вы недалекие утверждаете обратное. вот вам и расплата , пусть судьи не дадут вам выйти с группы и летите к нам в лигу европы а там мы увидим что вы стоите
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ArnoNeputevy
То есть, они признали, что он "ошибается" именно тогда, когда судит "Ливерпуль"? Интересно. Судья ВАР, который думал, что поднятый флажок бокового арбитра означает, что офсайда нет, а также думал, что гол засчитан, хотя команда, которой он был забит, и не думала начинать с центра поля, будет продолжать работать? Как интересно.
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Rondo]
Чего-то странно. Почему именно у Ливерпуля не будет работать? У него нашли скрытый мотив, по которому он мог «не понять» о чем с ним главный говорил?
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Николай Дягель
Ответ Ман Сити
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человек ты явно не в той группе . или ваших мозга не хватило создать свою для общения. ты как та крыса лезишь в жизнь семьи которой ты не пренадлежишь.
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vicont666
Ответ Удар Кержакова
Видел хоть раз, чтобы в футболе переигровку за ошибку судьи назначали?
2001 год, Тироль-Локомотив
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Peter Parker
Инглэнд: ну и норм, в АПЛ еще 19 команд бгг
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Mekanych Red Devil
То есть наказание это пропуск след тура клоунов с ВАР, а конкретно главному клоуну инглэнду не позволят быть на Варе в матчах Ливерпуля и все? И протокол не поменяли, и самого инглэнда не отстранили хотя бы до конца этого сезона от матчей АПЛ. Ну бред же. То есть он просто напросто профнепригоден, но его допустят спустя один тур на матчи всех других команд, чтобы он мог и там лажать? При том, что конкретно именно этот инглэнд лажал сильно на матче/ах МЮ в прошлом сезоне, тоже сидя на ВАР.
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drfrimen
Ну зашибись. Т.е. надо понимать, что всех все устраивает? И такой же бред будет продолжаться и дальше в других матчах чемпионата??
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achrustalev
С одной стороны, судьи еще легко отделались. А с другой, ничего не изменилось — как косячили, так и будут косячить. Но хоть какие-то дисциплинарные решения принимают. Судьи в АПЛ как священные коровы — как бы не ошибались, критиковать их все равно нельзя. Да и это решение принято больше, чтобы всех успокоить и побыстрее спустить на тормозах. Ни вашим, ни нашим, так сказать. И теперь не удивлюсь, если Ливерпуль начнут мочить в каждом матче.
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Арман Мартиросян
Ответ Акира_1
Во как. Интересно почему такая система не работает с Тейлором и Челси? Или там другое
Потому что Челси "схавал" все и не давил ни на кого. Зато в глазах хомячков со спортса они поступили "по понятиям".
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ТрактоПоктер
Даррен Инглэнд - Владимир Москалёв
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Koulmann
Очевидно, проблема в протоколе и коммуникации. Но списали на человека, какая глупость.
Ждем следующего недопонимания. Или лишних пять минут выяснения, чтобы все точно все поняли...
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Andrei Shprenhel
Т.е. лига признает, что арбитр заряжен против Ливерпуля, так что его на игры красных лучше от греха подальше не ставить?!
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llolishe
навредили Ливерпулю -их главная задача была на матч
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Арман Мартиросян
Ответ Акира_1
По-моему, сто раз игроки и представители Челси просили его не ставить на матчи Челси. Даже петиция была в интернете, так же об этом и тренера Челси говорили. Но отстранять судей от матчей могут только для Ливерпуля.
Не помню каких то официальных заявлений от Челси по этому поводу, а всякие петиции и акции от фанатов ничего не могут менять глобально. Если ошибаюсь, то прошу кинуть ссылку на соответствующую статью.
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R
Ответ Арман Мартиросян
Хейтеры тут ноют 24/7, но не понимают, что Ливерпуль пытается создать хороший прецедент, чтобы и другие клубы не пострадали из за клоунов в жёлтых футболках. И все это за счёт своих заслуженных очков в турнирной таблице.
Вулверхэмптон в своих жёлтых футболках больше не накажет команды АПЛ)
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Николай Дягель
Ответ Водяра
Арбитр ВАР, допустивший ошибку в матче «Ливерпуля», больше не будет работать на матчах мерсисайдцев и будет работать на всех матчах Сити.
так это без вариантов , ток там будет все иначе .
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Биограф Венгера
Ну то есть козла отпущения нашли. А протокол действительно кому на нужен, будем продолжать балаган.
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