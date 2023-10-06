«Игра «Спартака» – безобразие. Народная команда, все ее записывают в чемпионы, а у них лучший игрок едва не вылетел из Ла Лиги». Колодин о красно-белых

Денис Колодин считает «безобразием» игру футболистов «Спартака».

– В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со « » (3:0), согласны?

– Это «Спартак» очень плохо сыграл.

– Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.

– «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.

– Что случилось?

– Ничего. Просто нужны хорошие игроки.

– У «Спартака» нет хороших игроков?

– У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…

– .

– Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть над чем задуматься.

– У «Спартака» не играл , его не будет и в матче с ЦСКА…

– Соболев, Дзюба – хорошие футболисты, схожие по габаритам. Но надо держать уровень… Пусть Романцев берет игроков в «Спартак»! Сделайте его спортивным директором!

Я просто с детства переживал за «Спартак». В 1990-х это был топ-клуб по нашим меркам. Если вы хотите снова сделать его топом, то и футболистов надо брать соответствующих, а не делать шоу с тренерами, которые прыгают возле поля, – сказал бывший защитник « » и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

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