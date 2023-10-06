«Игра «Спартака» – безобразие. Народная команда, все ее записывают в чемпионы, а у них лучший игрок едва не вылетел из Ла Лиги». Колодин о красно-белых
Денис Колодин считает «безобразием» игру футболистов «Спартака».
– В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком» (3:0), согласны?
– Это «Спартак» очень плохо сыграл.
– Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.
– «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.
– Что случилось?
– Ничего. Просто нужны хорошие игроки.
– У «Спартака» нет хороших игроков?
– У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…
– Бонгонда.
– Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть над чем задуматься.
– У «Спартака» не играл Соболев, его не будет и в матче с ЦСКА…
– Соболев, Дзюба – хорошие футболисты, схожие по габаритам. Но надо держать уровень… Пусть Романцев берет игроков в «Спартак»! Сделайте его спортивным директором!
Я просто с детства переживал за «Спартак». В 1990-х это был топ-клуб по нашим меркам. Если вы хотите снова сделать его топом, то и футболистов надо брать соответствующих, а не делать шоу с тренерами, которые прыгают возле поля, – сказал бывший защитник «Динамо» и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Динамо, Спартак, ЦСКА-16
Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
Ну и в РПЛ прям никогда-никогда такого не было, чтобы лидеры приобретали лучших игроков у команд-аутсайдеров (или даже в ФНЛ), а потом эти игроки становились основными у лидеров? К чему тогда эти выяснения "кто где играл", если берут конкретного игрока, а не всю команду?