«Игра «Спартака» – безобразие. Народная команда, все ее записывают в чемпионы, а у них лучший игрок едва не вылетел из Ла Лиги». Колодин о красно-белых

Теги Спартак Денис Колодин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Олег Романцев Тео Бонгонда Александр Соболев Футбол

Денис Колодин считает «безобразием» игру футболистов «Спартака».

– В кубковом матче на этой неделе «Динамо» классно сыграло со «Спартаком» (3:0), согласны?

– Это «Спартак» очень плохо сыграл.

– Почему? «Спартак» после успешного старта сезона записывали в чемпионы.

– «Спартак» – народная команда. Вот все ее и записывают в чемпионы. Но надо держать уровень. Честно: то, как они играют – безобразие.

– Что случилось?

– Ничего. Просто нужны хорошие игроки.

– У «Спартака» нет хороших игроков?

– У них лучший игрок, который едва не вылетел с «Кадисом» из испанского чемпионата во вторую лигу. Как его зовут, забыл…

Бонгонда.

– Да. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в «Спартаке». Есть над чем задуматься.

– У «Спартака» не играл Соболев, его не будет и в матче с ЦСКА…

– Соболев, Дзюба – хорошие футболисты, схожие по габаритам. Но надо держать уровень… Пусть Романцев берет игроков в «Спартак»! Сделайте его спортивным директором!

Я просто с детства переживал за «Спартак». В 1990-х это был топ-клуб по нашим меркам. Если вы хотите снова сделать его топом, то и футболистов надо брать соответствующих, а не делать шоу с тренерами, которые прыгают возле поля, – сказал бывший защитник «Динамо» и бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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Дмитрий
Зенит-17
Динамо, Спартак, ЦСКА-16
Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
+13
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valer100
Ответ Дмитрий
Зенит-17 Динамо, Спартак, ЦСКА-16 Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
Я хоть за КБ, но согласен полностью. Про скольких ещё футболистов можно запостить, не говоря про их жен))) Поддержим плюсами, камрады!!
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Marcus-light
Концовка показывает, что интервью было на кухне в 3 часа утра.
+5
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Dmitry Orlov
А когда Лестер в АПЛ стал чемпионом, там рулили двое, взятых из второй французской лиги. Потом эти двое стали чемпионами снова, в составе других команд. Ну и? Говорит ли это что-нибудь об уровне Лестера и АПЛ?
Ну и в РПЛ прям никогда-никогда такого не было, чтобы лидеры приобретали лучших игроков у команд-аутсайдеров (или даже в ФНЛ), а потом эти игроки становились основными у лидеров? К чему тогда эти выяснения "кто где играл", если берут конкретного игрока, а не всю команду?
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avcgloronalduMU
до зенита один балл, но лаят на Спартак, чтобы на зенит не гавкать?
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Валерий Самсонов
Романцева в спорт директора - может реально ?)
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Spartakus1984
Так то что игрок Кадиса по мастерству один из лучших даже в РПЛ,вина не Спартака,а нашей лиге,вопросы соответственно нужно задавать туда.
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Альфред
Каждое ли дерево развело истерику на эти темы?) Или ещё осталось у кого сказать?)
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Клирик
Какую то фигню прочитал))
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RG26
Колодин, добрый вечер!)
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Оби Ван Кеноби
Ну всем хочется покрасоваться на фоне ’ Спартака ’, Откуда они все повылазили. Эксперты мирового уровня.Клоуны.
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Spartakus1984
Ответ Валерий Самсонов
Романцева в спорт директора - может реально ?)
А ему оно нужно? Человек кайфует на пенсии
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Денис Уколов
Ответ Дмитрий
Зенит-17 Динамо, Спартак, ЦСКА-16 Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
может быть потому, что остальные клубы особо не нужны никому?
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Дмитрий
Ответ Денис Уколов
может быть потому, что остальные клубы особо не нужны никому?
Об этом и речь. Но надо формировать интерес, создавать вокруг клубов футбольную ауру. Это важная функция спортивных СМИ. Но у нас, как обычно, все в деградации. Лишь бы клибейты на бузовых и тарасовых были
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Вячеслав Припузов
Ответ Дмитрий
Зенит-17 Динамо, Спартак, ЦСКА-16 Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
Просто Колодин, как и Панов болеет за Спартак и признает его народной командой
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bedLaM
Ответ Дмитрий
Зенит-17 Динамо, Спартак, ЦСКА-16 Но говорить будем только про Спартак)) Колодину какое дело? Или про остальные клубы спортс укрывает высказывания? Понятно, что Спартак самый популярный, самый крутой, самый смешной, самый грустный и все остальные самый-самый, но чемпионат из 16 команд. Спортс диверсант-пиарит только один клуб, нанося ущерб всей лиге! В верху таблицы два региона, пишите о них круглые сутки! Поднимайте интерес к ним.
Да все просто, надо болельщикам других клубов перестать скакать по веткам о Спартаке, и сразу появятся новости про другие команды.
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