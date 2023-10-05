Гладилин об Абаскале: «Пианист играет как умеет, а «Спартак» – очень сложное пианино. Все население Швейцарии, где он работал, меньше, чем количество фанатов красно-белых»
Валерий Гладилин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Вчера красно-белые потерпели поражение от «Динамо» со счетом 0:3 в матче Фонбет Кубка России.
«В атаку никого покупать не надо! Есть Мелешин, и скоро в строй вернется Соболев – этого более чем достаточно. Третий центральный нападающий будет лишним. Был уже Шамар Николсон… Тренер может варьировать тактику: сыграть в три быстрых нападающих.
Судить по последней игре не стоит – команда просто вышла ненастроенная. Видимо, не смогли психологически заставить игроков выкладываться на полную, ведь «Спартак» в Кубке России уже обеспечил себе первое место. Обыграть вполсилы или в треть силы мотивированное «Динамо» нельзя! Это вина Абаскаля, его проблемы.
Ему 34 года, он в футболе работает два года. Его предыдущий опыт не считается: это была разминка, он все еще учится. Если это политика клуба, надо смотреть дальше, что тренер сможет показать.
Пианист играет как умеет. Он еще не знает всех азов игры на пианино, а «Спартак» – очень сложное пианино. Тут самая большая гвардия болельщиков в стране. Все население Швейцарии, в которой Абаскаль работал, меньше, чем количество болельщиков красно-белых. Он еще не работал в такой обстановке», – сказал бывший игрок «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Режиссер/ка Зарема Федунская
В роли Гильермо Абаскаль
Синопсис
Угнетенный от ветеранов, читая комментарии на спортсе и изучив историю Спартака в 21 веке подробнее он желает сыграть последнюю симфонию...
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