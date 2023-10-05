Гладилин об Абаскале: «Пианист играет как умеет, а «Спартак» – очень сложное пианино. Все население Швейцарии, где он работал, меньше, чем количество фанатов красно-белых»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Вчера красно-белые потерпели поражение от «Динамо» со счетом 0:3 в матче Фонбет Кубка России. 

«В атаку никого покупать не надо! Есть Мелешин, и скоро в строй вернется Соболев – этого более чем достаточно. Третий центральный нападающий будет лишним. Был уже Шамар Николсон… Тренер может варьировать тактику: сыграть в три быстрых нападающих.

Судить по последней игре не стоит – команда просто вышла ненастроенная. Видимо, не смогли психологически заставить игроков выкладываться на полную, ведь «Спартак» в Кубке России уже обеспечил себе первое место. Обыграть вполсилы или в треть силы мотивированное «Динамо» нельзя! Это вина Абаскаля, его проблемы.

Ему 34 года, он в футболе работает два года. Его предыдущий опыт не считается: это была разминка, он все еще учится. Если это политика клуба, надо смотреть дальше, что тренер сможет показать.

Пианист играет как умеет. Он еще не знает всех азов игры на пианино, а «Спартак» – очень сложное пианино. Тут самая большая гвардия болельщиков в стране. Все население Швейцарии, в которой Абаскаль работал, меньше, чем количество болельщиков красно-белых. Он еще не работал в такой обстановке», – сказал бывший игрок «Спартака».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Фильм "Пианист"
Режиссер/ка Зарема Федунская

В роли Гильермо Абаскаль

Синопсис

Угнетенный от ветеранов, читая комментарии на спортсе и изучив историю Спартака в 21 веке подробнее он желает сыграть последнюю симфонию...
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Myach
Эти дворовые крысы тоже самое говорили примерно и про Эмери, и про Тедеско. Бесталанные, ленивые совки. Доверия их мнению - ноль
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Myach
Все очень просто: читаешь высказывания Романцев, Семина, Газзаева, Слуцкого, Непомнящего — видишь корректные высказывания, даже в случае критики. Взвешенные слова, уважение. Читаешь дилетантов типа Мостового или Гладилина, там «гуляй, мужик». Все же пропасть между профи и обычными безлельниками
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Костя Паркер
Индусы значит самые лучшие футболисты?
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U
"ветеран Спартака" - это уже прям готовый медицинский диагноз.
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Ковид 07.10.52
Кто еще не плюнул из ветерантишек, даже этот вылез на арену.
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Konstantin Zorin
Судить по последней игре не стоит? А по какой стоит? Всего 9 побед из 23 матчей в РПЛ в 2023 году! Бардак продолжается с марта месяца, без всякого проблеска. При этом, по просьбе Абаскаля куплены футболисты, расширен тренерский штаб. Сделано всё для комфортной работы тренера. Требуется только результат, которого нет. Спартак не место для экспериментов бездарей.
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Myach
Все очень просто: читаешь высказывания Романцев, Семина, Газзаева, Слуцкого, Непомнящего — видишь корректные высказывания, даже в случае критики. Взвешенные слова, уважение. Читаешь дилетантов типа Мостового или Гладилина, там «гуляй, мужик». Все же пропасть между профи и обычными безлельниками
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Пикачу82
Зато футбол в Швейцарии где тренировал Абаскаль на порядок выше нашего, особенно детско-юношеский
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Леван Мкртчян
Пианино -- это Ювентус, а Спартак -- это такая сеть алкомаретов.
С цветами сами разберетесь
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vfrc14
"Алеша жарил на рояле..."
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леннорыч-абрамович
Абаскаль играет на флейте.
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Тиджани Бабангида
Весь после-романцевский период «Спартака» показывает что это «пианино» играет само по себе - в основном получается какофония и лишь изредка складывалась мелодия. И тренерская роль в этой игре во-многом преувеличена
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dojdina
рейтинги Матч ТВ не подтверждают таких мощных оценок, нет у нас в стране столько болельщиков спорта
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Ansu Fati
Серьезно? 20% совершеннолетних россиян болеют за Спартак?
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Леван Мкртчян
Пианино -- это Ювентус, а Спартак -- это такая сеть алкомаретов. С цветами сами разберетесь
А Карабах Азербайджан
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