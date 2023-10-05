На стадионе «Динамо» подавали свиные головы в день матча со «Спартаком».

Команда Марцела Лички одержала победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

В день игры на «ВТБ Арене» подавали свиные головы и бургеры с логотипом «Динамо».

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко показал эти блюда в своем телеграм-канале. Он также раскритиковал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Что я могу сказать, друзья... Как я и предполагал, «Динамо» намного вкуснее. Свинюшке просто отрезали голову.

Поэтому, дорогой наш «друг», «тренер», «Абасраль», езжай домой. Мы справимся без тебя!» – сказал Градиленко.

Изображение: t.me/dmitrygrad/146

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