Свиные головы подавали на стадионе «Динамо» в день матча со «Спартаком». Градиленко на их фоне сказал: «Дорогой «друг», «тренер» «Абасраль», езжай домой. Мы справимся без тебя!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Градиленко соцсети Питание Гильермо Абаскаль Футбол

На стадионе «Динамо» подавали свиные головы в день матча со «Спартаком».

Команда Марцела Лички одержала победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).

В день игры на «ВТБ Арене» подавали свиные головы и бургеры с логотипом «Динамо». 

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко показал эти блюда в своем телеграм-канале. Он также раскритиковал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. 

«Что я могу сказать, друзья... Как я и предполагал, «Динамо» намного вкуснее. Свинюшке просто отрезали голову. 

Поэтому, дорогой наш «друг», «тренер», «Абасраль», езжай домой. Мы справимся без тебя!» – сказал Градиленко. 

Изображение: t.me/dmitrygrad/146

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36 комментариев

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wildgamer
Очередной "ветеран" Спартака с 20 матчами за клуб 30 лет назад ? )
+39
-1
+38
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banchik1
Отвратительное поведение взрослого, казалось бы, мужика.
+33
-2
+31
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37old
Мы справимся без тебя...
.
Кто "мы" и с чем справитесь?
+26
-1
+25
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Aleksey Yashin
Заголовок - будто нейросеть случайным образом сгенерировала текст.
Прочитал статью - просто дичь какая-то.
Некоторые спартаковские ветераны совсем уж лицо теряют из-за какой-то злости на Абаскаля. Спартак группу уже выиграл, в чемпионате Динамо обыграл, впереди дерби с ЦСКА. Смысл им было вчера на поле умирать?
+21
-2
+19
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Денис Оськин
Быстро забыли как 1-4 проиграли. Выиграли в никому не нужном матче первый раз за месяц, а вони. И еще комментирует горе-игрок и горе-тренер
+25
-10
+15
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justbored
What fresh hell is this.
+15
-1
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Илья Владимирович
Ответ wildgamer
Очередной "ветеран" Спартака с 20 матчами за клуб 30 лет назад ? )
Там целых 22 матча)
+11
-1
+10
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Kabet
Нехороший человек этот бывший защитник Спартака
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Денис Гончаров
Ну так когда блюдо выносили, им надо было закусить, чтоб потом такое не писать.
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Crazy Writer
Ответ 37old
Мы справимся без тебя... . Кто "мы" и с чем справитесь?
с освоением бюджета же)
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Evgeny
Позорище-то какое!
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farmer_f
Какое-то дно
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Данил
Быдлота вседозволенная. Даже если человек не показывает результат, с какого перепугу ты позволяешь себе коверкать его фамилию в оскорбительном стиле? Походу забыл, что не в такси сидит. Ещё и в публичное пространство своё скудоумие с гордой бравадой публикует. Забавный персонаж)
+7
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Трент Резнор
Треш-стрим что-ли?
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Tallos
Осталось вспомнить, сколько у Градиленко выигранных матчей в качестве тренера.
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Валерий Глубокий
Градиленко , да не возьмут тебя к ним ! Не подлизывай !!!
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brace
Он точно бывший защитник Спартака?
Бывшие игроки забитому голу своей бывшей команде стараются не радоваться
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Антон Иванов
жемчужина футбола и его жемчужный пиар
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al
матёрый ветеранище - телеграм-канал у него!..
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Сергей Лепехин
Не солидно
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Эмиль Шайдуллин
Перекус таксиста, чек!
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Беременный малыш
Вся суть агента, которого не подпустили к кормушке, в одном посте Телеграма🤦🏻‍♂️🤮
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chiga
Окурка не хватает в зубах! 90-е сразу бы вспомнились!
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CherenkovF
Аскабаль-Абасраль... неужели не стыдно взрослому мужику такое произносить? Это же уровень начального класса для умственно отсталых.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 37old
Мы справимся без тебя... . Кто "мы" и с чем справитесь?
Ветераны спартака с пачкой галоперидола🤓
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