Свиные головы подавали на стадионе «Динамо» в день матча со «Спартаком». Градиленко на их фоне сказал: «Дорогой «друг», «тренер» «Абасраль», езжай домой. Мы справимся без тебя!»
На стадионе «Динамо» подавали свиные головы в день матча со «Спартаком».
Команда Марцела Лички одержала победу над «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).
В день игры на «ВТБ Арене» подавали свиные головы и бургеры с логотипом «Динамо».
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко показал эти блюда в своем телеграм-канале. Он также раскритиковал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Что я могу сказать, друзья... Как я и предполагал, «Динамо» намного вкуснее. Свинюшке просто отрезали голову.
Поэтому, дорогой наш «друг», «тренер», «Абасраль», езжай домой. Мы справимся без тебя!» – сказал Градиленко.
Изображение: t.me/dmitrygrad/146
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Кто "мы" и с чем справитесь?
Прочитал статью - просто дичь какая-то.
Некоторые спартаковские ветераны совсем уж лицо теряют из-за какой-то злости на Абаскаля. Спартак группу уже выиграл, в чемпионате Динамо обыграл, впереди дерби с ЦСКА. Смысл им было вчера на поле умирать?
Бывшие игроки забитому голу своей бывшей команде стараются не радоваться