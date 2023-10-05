Журналист Риоло о схеме «ПСЖ» 4-2-4: «Дерьмо. Кто в Европе так играет? Энрике шлет нас всех на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал решения Луиса Энрике в матче с «Ньюкаслом».

Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл со счетом 1:4. Парижане сыграли по схеме 4-2-4 с Уорреном Заиром-Эмери и Мануэлем Угарте в качестве полузащитников.

«Против «Марселя» он это изобрел. Исполнил Винта Разболтайло (вымышленный персонаж, один из героев вселенной Дональда Дака – Sports.ru), сработало. Это «Марсель», окей. Пофантазировать время от времени, почему бы и нет? Но кто мог представить, что он продолжит играть так? Что это зайдет дальше, чем просто одна попытка?

В любом случае это просто не имеет никакого смысла. Когда команда находится в стадии перестройки, нужно выстраивать команду, давая системе время. А что он делает? Против «Клермона», когда опять ничего не получалось, все началось заново. У вас там дыра, последняя команда Лиги 1 создает кучу моментов. 

Никто и представить не мог, что он сделает это снова. Какая команда в Европе так играет? Эта система – дерьмо, это мусор. Никто так не играет.

Можно перестроиться по ходу дела, но он показывает там, что ничего не изменит. Он шлет нас всех  на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений». Непонятые гении – те, кого я просто терпеть не могу», – сказал Риоло.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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vincere
Энрике - художник. Который рисует свою неустойку.
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Cearvm
Звучит как анекдот. ПСЖ продал Месси и Неймера, но теперь играет в 4 нападающих вместо 3. Какие вообще у них были шансы в центре поля против атлетичных парней из Ньюкасла?
+29
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+27
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jane gunn
Энрике реально обос... осрамился с этой схемой, Ньюкасл хавал их центр как хотел
+17
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titov-and-trubach
Мне кажется, более бездарного руководства чем в ПСЖ, в Европе нет. Даже МЮ с Глейзерами так убого не смотрится, там хотя бы понятно, что в лиге чудовищная конкуренция и многое до сих пор воспринимается на контрасте с Фергюсоном + эффект расцвета Сити с Гвардиолой. А что у Парижа творится уже 12 лет я просто не могу понять. Столько упущенных возможностей, столько пропущено бездарных игроков через клуб: эти десятки непонятных и ненужных латиносов, которые призжали только за жирным чеком, переплаты за середняков, Месси-Неймар-Мбаппе, чехарда с тренерами (кстати, попробуйте найти хоть что-то общее между тренерами: Комбуаре, Анчелотти, Блан, Эмери, Почеттино, Луис Энрике, Тухель).
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titov-and-trubach
Ответ Фифа Алекс
так тренер наверное на то и тренер,что бы пробовать,искать свою схему,или давай как моур автобус запихнем и станем,но это дело моура,ПСЖ с таким подбором игроков в автобус играть не может!дело журналиста писать,что он конечно и делает!)
Подбор игроков сейчас как раз идеально подходит для контратакующего футбола. Средняя полузащита, очень быстрые и техничные фланги, быстрые нападающие, крепкие оборонительные защитники (тот же Люка или Шкриньяр). А их загоняют в позиционки, где все их качества нивелируются. Мбаппе, Дембеле, Муани, Хакими, Эмери, Угарте - какие позиционки, вы о чем?
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Nico Boi
Ответ titov-and-trubach
Мне кажется, более бездарного руководства чем в ПСЖ, в Европе нет. Даже МЮ с Глейзерами так убого не смотрится, там хотя бы понятно, что в лиге чудовищная конкуренция и многое до сих пор воспринимается на контрасте с Фергюсоном + эффект расцвета Сити с Гвардиолой. А что у Парижа творится уже 12 лет я просто не могу понять. Столько упущенных возможностей, столько пропущено бездарных игроков через клуб: эти десятки непонятных и ненужных латиносов, которые призжали только за жирным чеком, переплаты за середняков, Месси-Неймар-Мбаппе, чехарда с тренерами (кстати, попробуйте найти хоть что-то общее между тренерами: Комбуаре, Анчелотти, Блан, Эмери, Почеттино, Луис Энрике, Тухель).
жирная неустойка
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wonderful
Помню говорили тут, какие убогие результаты были у ПСЖ с Почем и что он физрук. Ну-ну, будете ещё с теплотой вспоминать то время.
ПСЖ сам по себе клуб токсичный с бардаком и благодаря норм тренерам ещё чего-то добивался. А теперь ещё и тренер нулина, тут провал обеспечен.
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Стахович
Энрике конечно знатный физрук
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Kit244098
Ответ tverd1
4-2-4 или дубль Вэ старинная схема из 40-х 50-х по которой играли все команды. Умерла полностью с рождением 4-4-2. Схемы которая доказала, что те кто выигрывают центр поля те выигрывают матч.
Дубль вэ - это 3-2-5. Учи матчасть знаток, а потом пиши))
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Leon Betov
Ответ Cearvm
Звучит как анекдот. ПСЖ продал Месси и Неймера, но теперь играет в 4 нападающих вместо 3. Какие вообще у них были шансы в центре поля против атлетичных парней из Ньюкасла?
Так они купили одних атакующих игроков - Коломуани, Рамуш, Дембеле, Барколя, Асенсио, Ли Кан Ин, но в центр взяли одного Угарте. Очередной трансферный прикол от ПСЖ
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Сурен Мардиросян
Не пойму, почему тренера, который так бездарно тренировал сб. Испании и привел её к наиполнейшему фиаско на ЧМ, ставят во главе команды, хотящей добиться грандиозных успехов.Тренерский стиль Энрике- унылое ватокатание, пас ради паса, тухлый и непривлекательный футбол без мысли и изюминки. Ну не может никогда осёл (Энрике) стать резвым скакуном (условно Гвардиола) по определению,- мастью не вышел...Его удел тренировать майкопскую " Дружбу"(я сам майкопчанин)-не более того... И то, если только за харчи и крышу над головой🤩🥺🤗 Р.S. А его достижения с Барселоной- это :1).великолепные игроки во главе с гениальным Месси -джана, кстати , законспирированного армянина( как вам моя ,,остроумная "шутка?!)😜😉🤭 2).Наследие предыдущих тренеров, которое он потихоньку, но верно про...фукал.
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9wkbc9rjcb
Правда смешно смотреть ПСЖ и тика таки, с кривыми исполнителями, Энрике мышлением в прошлом играя поперек поля, современный футбол прессинг и вперед к забитому голу, реальный физручила из прошлого века.
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Branson
я так в фифе играл псж 4 2 4 , забивал много ,но и пропускал не мало
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фк кабинет
Физреке агент Переса.Чем больше поражений,тем больше вероятность ухода Мбаппе уже в Январе.Перес гений!!!
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KMR
ПСЖ уже 10+ лет играет не за счет тренеров,а засчет игроков. Если у игроков клеется,то выигрывают. Если нет,то проигрывают.
Если раньше имена брали игру на себя и вытягивали матчи,как Ибра, Кавани,Неймар,Месси,Мбаппе,Ди Мария... Сейчас вот не клеится. Даже в Лиге 1
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Гамаль Хайдаров
гений и прав это только Гвардиолла
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Dmitry Stepanov
футбол Энрике уже настолько устарел, что даже в Лиге 1 не вывозит особо
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Kien_6
Как же Тоттенхэму повезло , что Энрике не возглавил команду
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abdulakushev@yandex.ru
Энрике чисто поржать с проекта пришел и забрать неустойку. Лёгкие деньги. Самые лёгкие в его карьере
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Фифа Алекс
так тренер наверное на то и тренер,что бы пробовать,искать свою схему,или давай как моур автобус запихнем и станем,но это дело моура,ПСЖ с таким подбором игроков в автобус играть не может!дело журналиста писать,что он конечно и делает!)
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хавбек+
испанец и игроком был упрямым, такой скорее будет переть против толпы нежели примет критику
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