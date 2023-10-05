Журналист Риоло о схеме «ПСЖ» 4-2-4: «Дерьмо. Кто в Европе так играет? Энрике шлет нас всех на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений»
Журналист Даниэль Риоло раскритиковал решения Луиса Энрике в матче с «Ньюкаслом».
Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл со счетом 1:4. Парижане сыграли по схеме 4-2-4 с Уорреном Заиром-Эмери и Мануэлем Угарте в качестве полузащитников.
«Против «Марселя» он это изобрел. Исполнил Винта Разболтайло (вымышленный персонаж, один из героев вселенной Дональда Дака – Sports.ru), сработало. Это «Марсель», окей. Пофантазировать время от времени, почему бы и нет? Но кто мог представить, что он продолжит играть так? Что это зайдет дальше, чем просто одна попытка?
В любом случае это просто не имеет никакого смысла. Когда команда находится в стадии перестройки, нужно выстраивать команду, давая системе время. А что он делает? Против «Клермона», когда опять ничего не получалось, все началось заново. У вас там дыра, последняя команда Лиги 1 создает кучу моментов.
Никто и представить не мог, что он сделает это снова. Какая команда в Европе так играет? Эта система – дерьмо, это мусор. Никто так не играет.
Можно перестроиться по ходу дела, но он показывает там, что ничего не изменит. Он шлет нас всех на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений». Непонятые гении – те, кого я просто терпеть не могу», – сказал Риоло.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
ПСЖ сам по себе клуб токсичный с бардаком и благодаря норм тренерам ещё чего-то добивался. А теперь ещё и тренер нулина, тут провал обеспечен.
Если раньше имена брали игру на себя и вытягивали матчи,как Ибра, Кавани,Неймар,Месси,Мбаппе,Ди Мария... Сейчас вот не клеится. Даже в Лиге 1