Журналист Риоло о схеме «ПСЖ» 4-2-4: «Дерьмо. Кто в Европе так играет? Энрике шлет нас всех на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений»

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал решения Луиса Энрике в матче с «Ньюкаслом».

Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов « » проиграл со счетом 1:4. Парижане сыграли по схеме 4-2-4 с Уорреном Заиром-Эмери и Мануэлем Угарте в качестве полузащитников.

«Против «Марселя» он это изобрел. Исполнил Винта Разболтайло (вымышленный персонаж, один из героев вселенной Дональда Дака – Sports.ru), сработало. Это «Марсель», окей. Пофантазировать время от времени, почему бы и нет? Но кто мог представить, что он продолжит играть так? Что это зайдет дальше, чем просто одна попытка?

В любом случае это просто не имеет никакого смысла. Когда команда находится в стадии перестройки, нужно выстраивать команду, давая системе время. А что он делает? Против «Клермона», когда опять ничего не получалось, все началось заново. У вас там дыра, последняя команда 1 создает кучу моментов.

Никто и представить не мог, что он сделает это снова. Какая команда в Европе так играет? Эта система – дерьмо, это мусор. Никто так не играет.

Можно перестроиться по ходу дела, но он показывает там, что ничего не изменит. Он шлет нас всех на ###, как бы говоря: «Я прав, потому что я гений». Непонятые гении – те, кого я просто терпеть не могу», – сказал .

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