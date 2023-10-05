Хау про 4:1 с «ПСЖ»: «Невероятно! «Ньюкаслу» пришлось обороняться. Наш дух великолепен»
Эдди Хау прокомментировал победу над «ПСЖ» (4:1).
«Удивительный вечер для нас, так много всякого, о чем можно говорить в рамках игры. Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер. Невероятно!
«ПСЖ» настолько хорошая команда, что нам пришлось сильно обороняться, и наш дух был великолепен.
Мы создали хорошие моменты в первом тайме, и у нас был агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой», – сказал тренер «Ньюкасла».
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