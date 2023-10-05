Хау про 4:1 с «ПСЖ»: «Невероятно! «Ньюкаслу» пришлось обороняться. Наш дух великолепен»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эдди Хау Футбол

Эдди Хау прокомментировал победу над «ПСЖ» (4:1).

«Удивительный вечер для нас, так много всякого, о чем можно говорить в рамках игры. Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер. Невероятно!

«ПСЖ» настолько хорошая команда, что нам пришлось сильно обороняться, и наш дух был великолепен.

Мы создали хорошие моменты в первом тайме, и у нас был агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой», – сказал тренер «Ньюкасла».

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11 комментариев

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OldCityFan
Думаю нынешний ПСЖ в АПЛ был бы не выше 6 места
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Moscwow
Ответ OldCityFan
Думаю нынешний ПСЖ в АПЛ был бы не выше 6 места
Зато у них есть лучший игрок мира, о котором вспоминают только тогда, когда он собирается в Реал. Да и в целом игроки есть там неплохие, жаль, что они тратят время в клубе-фикции, который хотел поиграть в Галактикос, но не смог
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Газонокосильщик Хави
Интересно, сколько бонусов заплатят игрокам саудовцы за вынос катарского проекта?)
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S100 Winner
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S100 Winner
Эдди Хау - наглядный пример квалифицированного, эмоционально сдержанного и рационально мыслящего специалиста. Сравните его качественную работу в Ньюкасле и самодурство высокомерного, токсичного и ругающегося со всеми Тен Хага в МЮ. Небо и земля. За чуть более сезона превратил Ньюкасл в лидера группы ЛЧ и разгромил относительно недавнего финалиста турнира.
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madaev
Без последнего предложения было бы идеально
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Газонокосильщик Хави
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