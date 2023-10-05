Энрике об 1:4 от «Ньюкасла»: «Ответственность на мне. Проблем с самоотдачей не было – мы, наверное, смотрели разные матчи»

Луис Энрике взял на себя ответственность за разгром «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).

– Вы чувствуете себя ответственным за этот результат?

– Я в первую очередь несу ответственность за результаты команды. Ответственность за сегодняшний результат лежит на мне.

– Можете объяснить вашу тактику? («ПСЖ» играл против « » по схеме 4-2-4 – Sports.ru). И почему вы так долго от нее не отказывались?

– (смеется) Мы всю игру провели по одной схеме.

– Вас разочаровало отношение игроков в этом матче?

– Проблем с этим не было. Мы, наверное, смотрели разные матчи. Самоотдача была оптимальной. Результат справедлив, но счет слишком крупный, хоть мы и должны были сыграть лучше, если сравнивать с их прессингом.

Есть моменты, которые стоит улучшить. Мне не понравилось то, что мы делали в финальной трети поля. Все остальное меня устроило, потому что игроки делали то, о чем я просил. Мы допустили ошибки при пропущенных голах. На этом уровне так нельзя, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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