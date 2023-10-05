Энрике об 1:4 от «Ньюкасла»: «Ответственность на мне. Проблем с самоотдачей не было – мы, наверное, смотрели разные матчи»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике взял на себя ответственность за разгром «ПСЖ» от «Ньюкасла» (1:4).

– Вы чувствуете себя ответственным за этот результат?

– Я в первую очередь несу ответственность за результаты команды. Ответственность за сегодняшний результат лежит на мне.

– Можете объяснить вашу тактику? («ПСЖ» играл против «Ньюкасла» по схеме 4-2-4 – Sports.ru). И почему вы так долго от нее не отказывались?

– (смеется) Мы всю игру провели по одной схеме.

– Вас разочаровало отношение игроков в этом матче?

– Проблем с этим не было. Мы, наверное, смотрели разные матчи. Самоотдача была оптимальной. Результат справедлив, но счет слишком крупный, хоть мы и должны были сыграть лучше, если сравнивать с их прессингом.

Есть моменты, которые стоит улучшить. Мне не понравилось то, что мы делали в финальной трети поля. Все остальное меня устроило, потому что игроки делали то, о чем я просил. Мы допустили ошибки при пропущенных голах. На этом уровне так нельзя, – сказал главный тренер «ПСЖ».

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38 комментариев

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dr. cage
В следующей игре выпущу одного полузащитника, лол" - добавил Энрике и ушёл стримить
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Artuom Batishev
Ответ Акира_1
Проблема в том, что без Месси Неймара и Суареса ватокат не прёт.
Ватокат не прет вообще, даже с Месси, Неймаром и Суаресом. В сезон треба небыло ватоката и был более вертикальный футбол.

Это уже потом Энрике заигрался в ватокат... и так и не смог остановиться
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Marcus-light
Похоже, Энрике сделал из ПСЖ его Рому. Самое сумасшедшее в его задумке, что имея Мбаппе, Рамуша, Муани и Асенсио, он играет горизонтальный футбол. Это как вышивание пистолетом.
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Акира_1
Проблема в том, что без Месси Неймара и Суареса ватокат не прёт.
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CopaAmerica
Убрали Месси и Неймара, поменяли тренера - ничего не изменилось, значит корень неудач выше
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CJ7
Да я вообще не понимаю тех, кто поверил в ПСЖ после нескольких удачных игр в Лиге 1 против буксующего Ланса с синдромом второго сезона, мертвейшего Лиона и проблемного Марселя. По сути только одна хорошая игра с Боруссией, которая сама испытывает проблемы в этом сезоне. Мне сразу было понятно после первых двух ничьих на старте, что у парижан будут большие проблемы в завершении атак, так как они занимались банальным ватакатанием, и если против них играет хорошо слаженная оборона, даже середняка, то ПСЖ может хоть по 1000 успешных передач совершать за матч - смысла в этом ноль. А если еще и игра против команды, умеющей выходить из обороны и обладающей хорошей линией нападения, то счет 4-1 кажется очень даже закономерным, потому что провалы защиты ПСЖ - классика
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sintenced
Ответ CopaAmerica
Убрали Месси и Неймара, поменяли тренера - ничего не изменилось, значит корень неудач выше
Корень неудач в том, что поменяли тренера на Энрике.
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Старый Знакомый
Эх, Лучо... зачем было переходить в это болото и измазываться этим французским .... шоколадом
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andr d
Ответ Серж Ск
Зря полез в этот клоповник.
Ему там самое место
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Sport-417
Ответ Marcus-light
Похоже, Энрике сделал из ПСЖ его Рому. Самое сумасшедшее в его задумке, что имея Мбаппе, Рамуша, Муани и Асенсио, он играет горизонтальный футбол. Это как вышивание пистолетом.
Отлично, сказано. При горизонтальном футболе нет пространства для рывков Мбаппе.
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andr d
Ответ dr. cage
Так у них есть про-версия.. Чеферейра..
Так чифир сам подневольный
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Tornado S
Ответ Bunyod Turgunov
4-1 бывает но в ЛЧ с топ потенциально топ соперником нельзя играть с двумя полузащитниками. Но ещё стоит отметить что одному из этих полузащитнику 17 лет другой летом пришёл в клуб.
хорошо. подождём, время покажет, Псж сделает выводы, вспомнишь мои слова
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Bunyod Turgunov
Ответ Tornado S
4-1 и такое бывает в футболе. спорт. ну местные эксперты просто святоши
4-1 бывает но в ЛЧ с топ потенциально топ соперником нельзя играть с двумя полузащитниками. Но ещё стоит отметить что одному из этих полузащитнику 17 лет другой летом пришёл в клуб.
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Uragan Boy
Ответ Tornado S
4-1 и такое бывает в футболе. спорт. ну местные эксперты просто святоши
согласен.
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as009595@icloud.com
Ответ Artuom Batishev
Ватокат не прет вообще, даже с Месси, Неймаром и Суаресом. В сезон треба небыло ватоката и был более вертикальный футбол. Это уже потом Энрике заигрался в ватокат... и так и не смог остановиться
Просто Энрике на старом багаже)) добавив встряски и мотивации взял все, не успел перестроить команду под себя
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Очевидное невероятное
Ответ Vova Jmur
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а ты по хожу разбираешься 💉
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Vova Jmur
Ответ Очевидное невероятное
Не болельщик Псж, но онр остаются одними из главных претендентов в лиге чемпионов
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Vinnipukh Vinni
Ответ Someone from Internet
Знатный физрук. Похоже требл всё-таки взял на плечах безумного трио МСН и ХавИньесты!
Хави в том сезоне был запасным. Это был его последний сезон в Барселоне.
А так да.
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andr d
Ответ dr. cage
В следующей игре выпущу одного полузащитника, лол" - добавил Энрике и ушёл стримить
Главное чтобы Привозиньёса не оставил в запасе
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Garikus89
Вроде бы Энрике сам гений - против одной из лучших полузащит в АПЛ выйти с двумя малолетками в центре, и именно из-за проигранного центра Ньюкасл так прошелся по ПСЖ. А вроде бы и кого ему еще выпускать в центр? На банке остались Данилу с Руисом, выход Витиньи вообще ничего не изменил. Думал, наверное, что Сороки просто мяч отдадут, поэтому сразу выпустил более атакующих игроков, но тогда почему сразу после перерыва не перестроился. Впрочем, 650 передач и 70% сделаны, так что можно расслабиться)
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Nico Boi
имхо, как только увидел полузащиту ПСЖ сразу побежал смотреть кэфы на победу Ньюкасла, с такой расстановкой и игроками в центре, против команды которая играет в чемпионате геген прессинга проигрыш дело времени
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ArnoNeputevy
Футбол Энрике: сделай 1000 передач, не приближаясь к воротам.
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Подкат Пенальтьевич
У Энрике просто комплексы после сборной Испании. Там не было нападающих, а теперь дорвался - сразу четыре.
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Рамзан Азимов
Месси то ладно, ему это бордель не нужен был, поэтому он и покинул команду. Но Неймар ЛЧ тебе подарил, и ты его променял на бегунка. Тебе надо обязательно страну менять, но еще по ходу профессию.
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