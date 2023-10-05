У Дембеле нет голов в 8 матчах за «ПСЖ». Вингера купили у «Барсы» за 50,4 млн евро

Усман Дембеле неудачно начал сезон после перехода в «ПСЖ».

Вчера 26-летний вингер целиком отыграл матч 2-го тура группового этапа между « » и « » (4:1), но не отметился результативными действиями.

, взявший в «ПСЖ» 10-й номер, который ранее принадлежал Неймару, ни разу не забил за 600 минут на поле в 8 матчах после перехода. У него один результативный пас – на третий гол «ПСЖ» в матче 6-го тура Лиги 1 против «Марселя» (4:0).

Напомним, минувшим летом «ПСЖ» купил Дембеле у «Барселоны» за 50,4 млн евро.

Полную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.

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