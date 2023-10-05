У Дембеле нет голов в 8 матчах за «ПСЖ». Вингера купили у «Барсы» за 50,4 млн евро

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле неудачно начал сезон после перехода в «ПСЖ».

Вчера 26-летний вингер целиком отыграл матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «ПСЖ» (4:1), но не отметился результативными действиями.

Дембеле, взявший в «ПСЖ» 10-й номер, который ранее принадлежал Неймару, ни разу не забил за 600 минут на поле в 8 матчах после перехода. У него один результативный пас – на третий гол «ПСЖ» в матче 6-го тура Лиги 1 против «Марселя» (4:0).

Напомним, минувшим летом «ПСЖ» купил Дембеле у «Барселоны» за 50,4 млн евро.

Полную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.

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21 комментарий

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VERBLYUD
Месси хейтили за стату 21+20 за сезон. Посмотрим, сколько будет у Усмана в конце сезона)
+31
-5
+26
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Роман Глазков
2 раза мог забивать Ньюкаслу, старый добрый уголек)))
+14
-3
+11
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Собиратель хаоса
Ответ VERBLYUD
Месси хейтили за стату 21+20 за сезон. Посмотрим, сколько будет у Усмана в конце сезона)
У Дембеле точно будет 20 млн. евро за вычетом налогов)
+6
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+6
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Agent Smith
Ответ Стахович
Неблагодарные глоры бчк поливают Усмана грязью.Где благодарность за долгожданное чемпионство и за то что стал лучшим ассистентом Ла Лиги?
А уж как он против Ливерпуля в ЛЧ сыграл.
+5
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+5
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Emin Aliev
подождите, сейчас он еще травму получить и на пару месяцев уйдет на больничный
+7
-3
+4
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Владимир Самсонов
Ответ VERBLYUD
Месси хейтили за стату 21+20 за сезон. Посмотрим, сколько будет у Усмана в конце сезона)
Как можно Дембеле сравнивать с Месси???
+3
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+3
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Это карма😁
+4
-2
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alexis2020
Дембеле показал свой уровень ещё в финале ЧМ
+2
-1
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Владимир Самсонов
Ответ &_Bishep_&
Еще один знак, что ПСЖ надо оставить в покое Барселону. Не один игрок перешедший оттуда в Париж не оправдал ожидания.
Пока ожиданий не оправдывает Луис Энрике
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TAGAY
Усман играет эффектно но с эффективностью у него всегда были проблемы, даже в прошлом сезоне очки набирал там где команда и так побеждала и без его голов/пасов, всего 6 очков принес, тот же Раф, его конкурент, которого критиковали весь сезон, принес 21 очко
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Vlad Kel
Шейхи походу в фифу играют. Иначе понять покупку этого кринжа не получится. С другой стороны и Хави хотел продлить эту побегушку, такое
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Кино Музыка
Ему нельзя забивать, Мбаппе обидится.
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Матвей Суицидин
Ответ Emin Aliev
подождите, сейчас он еще травму получить и на пару месяцев уйдет на больничный
классика
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alexis2020
Ответ Сикарио
С таким физруком на тренерской скамье Парижу мало что светит.
Да хоть с Гвардиолой. Нет у ПСЖ менталитета победителей
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