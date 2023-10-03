Урал – Локомотив прогноз на матч 7 октября 2023, РПЛ

Возвращаемся в родные стены и на родные поля. 7 октября ознаменуется очередным туром чемпионата России с участием «Локомотива» и «Урала». Изучим расклады перед игрой.

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Урал

Мы не будем снова обсуждать то, что случилось после матча против «Ростова» (2:2), когда Виктор Гончаренко промолчал на послематчевом интервью, проигнорировав вопросы по поводу судейства. Вот тот факт, что команда в РПЛ уже продлила свою безвыигрышную серию до 5 встреч, действительно должен беспокоить уральцев. Как говорится, «вместо тысячи слов».

В то же время в кубке России у команды Гончаренко пока куда больше успеха: московский «Локомотив» обыгран по пенальти, а над «Рубином» удалось взять верх в основное время матча. И скоро предстоит встреча с «железнодорожниками» уже в рамках РПЛ, и нет сомнений, что сценарий игры будет другим.

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Локомотив

«Локомотив» во всех смыслах пока что на хорошем ходу. Победа над «Зенитом» со счётом 2:1 позволила «железнодорожникам» и отодвинуть действующего чемпиона подальше от группы лидеров, и заскочить ещё выше. Далее последовали победа над нижегородским «Пари НН» (1:0), и разгром «Ростова» в кубке 3:1, который обеспечил команде Михаила Галактионова выход в следующий этап кубка.

«Уралу» клуб уступил по пенальти на групповом этапе Кубка, зато сейчас будет возможность не только взять символический «реванш», но и продолжить погоню за «Краснодаром» и «Крыльями». И заодно сузить «Зениту» окно возможностей в очном преследовании.

Прогноз

Обратимся без лишних предисловий к BetBoom. И начнём с исходов, а с ними здесь очень сложно: 2.64 на «Урал», 2.63 на «Локомотив» и 3.51 на ничью. Вот такой вот паритет в вопросе шансов обеих команд: они практически равны. С одной стороны, фактор домашнего поля может сыграть определённую роль плюс победа в очном матче группового этапа Кубка, но не стоит забывать, что серия «Урала» без побед наверняка сыграет свою роль не только в качестве мотиватора, но и демотиватора. Да и «Локомотив» за счёт победы над «Зенитом» получил моральный boost.

Что касается тотала, то здесь ещё один паритет: 1.91 как на тотал больше 2.5, так и меньше 2.5. В игре РПЛ «Урала» с «Ростовом» известный тотал все видели (4 гола), но такой же тотал был установлен и в кубковой игре «Локомотива» с… тем же «Ростовом». Если кого интересуют иные ставки, то можно выбрать больше 2 за 1.46, меньше 3 за 1.53, меньше 3.5 за 1.36 и так далее… Индивидуальный тотал на «Урал» включает в себя из оптимальных кэфов 1.61 на тотал больше 1 и кэф 1.57 на тотал меньше 1.5. На соответствующие тоталы «Локомотива» предлагаются цифры больше 1 за 1.59 и меньше 1.5 за 1.58.

Опять же паритет между командами сводится к нулевым форам за 1.93 и 1.9, причём вторая в пользу «Локомотива». Минусовые предлагаются с большими кэфами: (-1) на «Урал» с кэфом 4.46, (-1) на «Локомотив» с кэфом 4.31.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (1.91).

Одно дело, когда ты побеждаешь команду из верхушки РПЛ в кубке, и совсем другое дело, когда ты с ней играешь именно в РПЛ. У «Локомотива» действительно хорошее положение, но станет ли оно лучше после игры с екатеринбуржцами? А сможет ли «Урал» прервать свою серую серию без побед? Посмотрим. Но вряд ли команды выдадут зрелищный футбол.

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