Гончаренко о 2:0 с «Рубином»: «Уралу» было важно победить. Выиграли по делу»

Теги Рубин ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко оценил победу «Урала» над «Рубином» (2:0).

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Мы были немного зажаты минут 30, потому что давно не выигрывали, это довлело над нами. Мы очень много играли в длину, где не следовало. Нам было важно сегодня победить, думаю, выиграли мы по делу. Начиная с 30‑й минуты мы держали игру под контролем. Забили два и по атакующим действиям хорошо смотрелись.

Мы ждем, что Шеттине будем забивать. У него есть качества, и на тренировках забивает он достаточно разнообразно. В матче мы делали плановые замены, исходили из того, что определенным парням нужно было сделать паузу, — сказал главный тренер «Урала».

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