«Ростов» не побеждает 6 игр подряд в РПЛ

«Ростов» не выигрывает шесть матчей подряд в РПЛ.

Команда тренера сыграла вничью с « » (2:2) в игре 10-го тура Мир .

Ростовчане не побеждают шесть игр подряд в чемпионате – три ничьих и три поражения.

Всего в этом сезоне « » одержал 2 победы в 10 матчах.

Команда набрала 10 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.

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