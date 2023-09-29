«Ростов» не побеждает 6 игр подряд в РПЛ
«Ростов» не выигрывает шесть матчей подряд в РПЛ.
Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью с «Уралом» (2:2) в игре 10-го тура Мир РПЛ.
Ростовчане не побеждают шесть игр подряд в чемпионате – три ничьих и три поражения.
Всего в этом сезоне «Ростов» одержал 2 победы в 10 матчах.
Команда набрала 10 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.
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Ну и как Ростов который сезон дичайше тащат - никуда не годится
Стыдная хрень
А если отложить в сторону восторги от Валеры-правдобруба, то он, в потугах оправдать себя, всегда нес разную чушь с вызовом и нападками на задающего вопросы, но воспринимали его за это как альфача и закрывали глаза , когда был хоть какой-то результат.