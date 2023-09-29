«Ростов» не побеждает 6 игр подряд в РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Валерий Карпин Футбол

«Ростов» не выигрывает шесть матчей подряд в РПЛ.

Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью с «Уралом» (2:2) в игре 10-го тура Мир РПЛ.

Ростовчане не побеждают шесть игр подряд в чемпионате – три ничьих и три поражения.

Всего в этом сезоне «Ростов» одержал 2 победы в 10 матчах.

Команда набрала 10 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице.

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20 комментариев

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Buharoid
Какой стыд только что был. Судья собрал комбо по убийству Урала, осталось только самому гол забить. Админресурс Ростова просто поражает, второй год тянут болонку в качестве бонусов к окладу тренера сборной.
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Сергей48
Судья герой матча👌
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luu
Опять левую пенку Валере нарисовали
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Саша Пушкин
Ну и?
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King_X
При всей симпатии к Карпину и антипатии к Иванову - это полный атас, даж при всем старании давать такие КК и пенальти едва ли возможно
Ну и как Ростов который сезон дичайше тащат - никуда не годится
Стыдная хрень
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Никому_никабельный
Дайте уже Валере сосредоточиться на сборной!
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Pertinax Gandi
Не мне давать советы руководству Ростова, но судя по высказываниям самого Валеры, работой он не горит последнее время.
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fil_spb
Даже с таким позорным судейством Ростов не смог прервать серию неудач. Хоть какая-то справедливость. Но Уралу от этого не легче. Как бы еще Гончаренко не вспылил после матча и обошлось без КК.
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Кондитер
Валера конечно физрук 😁
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Buharoid
Ответ Pertinax Gandi
Матч не видел, но разве после это "левой пенки" команды ещё не играли 60 минут? Разве после этой "левой пенки" преимущество по счёту не оставалось у "Урала"?
Так потом еще для гарантии удаление придумали))
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Саша Пушкин
Ответ Никому_никабельный
Дайте уже Валере сосредоточиться на сборной!
Тем более, что впереди ключевые решающие матчи в турецком отеле.
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Agent Smith
Верим в Валеру?⚽️
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Idalgo
верим в валеру! (со всем админресурсом впридачу)
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Антимосковский
Ответ Antagonist
Ничего,что в ворота Урала не назначили 2 100% пенальти?
20*
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ luu
Опять левую пенку Валере нарисовали
Глаза протри: чистейший пеналь.
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Саша Пушкин
Ответ Pertinax Gandi
Не мне давать советы руководству Ростова, но судя по высказываниям самого Валеры, работой он не горит последнее время.
Так у него и относительно работы в сборной точно такая же риторика и тон интервью.
А если отложить в сторону восторги от Валеры-правдобруба, то он, в потугах оправдать себя, всегда нес разную чушь с вызовом и нападками на задающего вопросы, но воспринимали его за это как альфача и закрывали глаза , когда был хоть какой-то результат.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ King_X
При всей симпатии к Карпину и антипатии к Иванову - это полный атас, даж при всем старании давать такие КК и пенальти едва ли возможно Ну и как Ростов который сезон дичайше тащат - никуда не годится Стыдная хрень
Правила учи: и пенальти, и кк чистейшие.
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