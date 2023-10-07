Реал – Осасуна: прогноз на матч 07.10.2023, чемпионат Испании, Ла Лига

В субботу 7 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч девятого тура испанской Ла Лиги. Реал будет принимать скромную Осасуну. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Осасуны с форой +2 (1,51).

Реал

Перед домашней игрой с памплонцами Реал провел тяжелый матч с Наполи в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Бланкос» с большим трудом одолели действующих победителей Серии А – 3:2. Очередной топ-перформанс выдал Джуд Беллингем (гол + ассист). Англичанин молниеносно стал ключевым футболистом в команде Карло Анчелотти.

«Я очень доволен Беллингемом. Мне понравилось, как он взаимодействовал с Родриго. Мы провели великолепный первый тайм, после перерыва Наполи прибавил и стал создавать нам больше проблем. Впрочем, мы были готовы к такому развитию событий, прекрасно понимая, соперник какого уровня противостоит нам», – заметил главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти после битвы с «адзурри».

Нахваливают Беллингема и в Италии. Известный тренер Чезаре Пранделли и вовсе назвал новую звезду Реала идеальным игроком.

«Наполи был хорош, но их остановил Беллингем. Это футболист иного уровня. Смесь техники и атлетизма. Он фактически являет собой совершенство», – делится мнением Пранделли.

«Сливочные» лидируют не только в своей группе в ЛЧ, но и в испанской Ла Лиге. После 8 туров сезона 2023/2024 в активе «бланкос» 21 очко. Мадридцы на один балл опережают идущую на втором месте Барселону и совершенно точно не намерены сбавлять обороты.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Аль-Ахли

Осасуна

Подопечные Ягоба Аррасате успешно справляются с тем, чтобы подтвердить свою репутацию крепкого середняка элитного футбольного дивизиона Испании. После 8 туров Осасуна располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

Перед поездкой в Мадрид памплонцы успели сыграть против Алавеса (1 октября, победа 2:0).

Реал – Осасуна: история личных встреч

В Примере «бланкос» и памплонцы наиграли 82 матча. Как не тяжело смекнуть, тотальный перевес на стороне «королевского клуба» – Реал «насобирал» 50 побед при всего лишь 13 поражениях. Еще 19 встреч завершились ничейным исходом.

В целом необходимо подчеркнуть, что Осасуна весьма удобный соперник для «сливочных». Реал не проигрывает памплонцам 10 поединков кряду (7 побед + 3 ничьи).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал – Осасуна

Само собой разумеется, что аналитики букмекерских контор не особо верят в гостей. БК BetBoom предлагает поставить на победу Осасуны с коэффициентом 9,1, тогда как успех Реала оценивают крайне скромными цифрами – 1,31. Ничья идет за 5,75.

При этом ожидается, что встреча на «Бернабеу» порадует результативностью. BetBoom предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с кефом 1,61 (ТМ 2,5 – 2,37).

Как уже упоминалось выше, Реал провел очень изнурительный матч в Неаполе, что, весьма вероятно, скажется на функциональном состоянии команды Карло Анчелотти. Мы считаем, что «сливочные» все-таки смогут набрать три очка в противостоянии с очень неуступчивым оппонентом, но едва ли победа достанется мадридцам очень легко.

Предлагаем рассмотреть вариант пари на плюсовую фору Осасуны. BetBoom предлагает поставить на памплонцев с +2 с коэффициентом 1,51. В нынешнем сезоне подопечные Аррасате уже успели прилично потрепать нервы Барселоне, теперь им вполне по силам избежать разгрома в матче с Реалом.

Где смотреть матч Реал – Осасуна

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