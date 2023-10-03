Где смотреть Урал – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 7 октября

В субботу, 7 октября, сыграют Урал и Локомотив в 11 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Урал – Локомотив

Начало матча запланировано на 12:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Урал – Локомотив