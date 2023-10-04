Галлас о Мудрике: «У него есть все, чтобы стать топ-игроком. Михаил немного похож на молодого Роналду – тот показал технику и скорость в АПЛ»

Вильям Галлас поделилися мнением о способностях Михаила Мудрика.

В понедельник украинский вингер забил первый гол за « » – в матче против «Фулхэма» (2:0).

«Мне было очень приятно видеть, как Мудрик забивает, и я думаю, что в этом сезоне он постепенно совершенствуется. Было жаль, что он не смог сыграть во втором тайме. После того, как он забил, можно было заметить, как ослабло давление, которое он испытывал.

Вы могли видеть, что его партнеры по команде были по-настоящему рады за него после гола, потому что большинство его выступлений с тех пор, как он подписал контракт с «Челси», были недостаточно хороши. Однако можно сказать, что у него есть потенциал, и я думаю, что после большего количества игр мы увидим значительно более сильного Мудрика.

Я надеюсь, что этот гол придаст ему уверенности, которой ему так не хватало, и станет началом чего-то особенного для него в «Челси». Забив свой первый гол за клуб, он начнет чувствовать уверенность и, надеюсь, сможет начать проявлять себя по-настоящему.

Я уверен, что для него, должно быть, это была очень трудная ситуация; он должен был чувствовать давление и ожидания, которые люди возлагают на него после того, как он присоединился к клубу за такую крупную сумму.

Мы также не должны забывать о том, что происходит в его стране. Ему пришлось со многим столкнуться, и он все еще молодой игрок. Переход в «Челси» был непростым для него.

Он относится к тому типу игроков, против которых защитники ненавидят играть, потому что у него есть способность действовать как на фланге, так и ближе к центру. Он очень быстрый и обладает хорошей техникой. Он невысокий, но в плане физики может потягаться с большинством игроков. Он сильный.

Я думаю, у него есть все качества, чтобы стать топ-игроком. Мы все видим, что у него есть необходимые ингредиенты, мы просто ждем, чтобы увидеть его настоящий уровень. Из-за того, что он может ускоряться, обгоняя игроков, его соперники выглядят медлительными.

Одним игроком, который был немного похож, был Криштиану Роналду. Когда Криштиану был моложе и впервые пришел в Премьер-лигу, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч.

Все, что он делал на поле, было быстрым. У Мудрика есть несколько похожих движений. Я думаю, когда он сможет собрать все воедино, остановить Мудрика будет очень трудно. Он обладает теми же способностями, что и , и , если говорить о его скорости и ускорениях», – сказал бывший защитник «Челси» и «Арсенала».

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