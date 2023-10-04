Галлас о Мудрике: «У него есть все, чтобы стать топ-игроком. Михаил немного похож на молодого Роналду – тот показал технику и скорость в АПЛ»

Теги Криштиану Роналду Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Неймар Килиан Мбаппе Михаил Мудрик Футбол

Вильям Галлас поделилися мнением о способностях Михаила Мудрика.

В понедельник украинский вингер забил первый гол за «Челси» – в матче против «Фулхэма» (2:0). 

«Мне было очень приятно видеть, как Мудрик забивает, и я думаю, что в этом сезоне он постепенно совершенствуется. Было жаль, что он не смог сыграть во втором тайме. После того, как он забил, можно было заметить, как ослабло давление, которое он испытывал.

Вы могли видеть, что его партнеры по команде были по-настоящему рады за него после гола, потому что большинство его выступлений с тех пор, как он подписал контракт с «Челси», были недостаточно хороши. Однако можно сказать, что у него есть потенциал, и я думаю, что после большего количества игр мы увидим значительно более сильного Мудрика.

Я надеюсь, что этот гол придаст ему уверенности, которой ему так не хватало, и станет началом чего-то особенного для него в «Челси». Забив свой первый гол за клуб, он начнет чувствовать уверенность и, надеюсь, сможет начать проявлять себя по-настоящему.

Я уверен, что для него, должно быть, это была очень трудная ситуация; он должен был чувствовать давление и ожидания, которые люди возлагают на него после того, как он присоединился к клубу за такую крупную сумму.

Мы также не должны забывать о том, что происходит в его стране. Ему пришлось со многим столкнуться, и он все еще молодой игрок. Переход в «Челси» был непростым для него.

Он относится к тому типу игроков, против которых защитники ненавидят играть, потому что у него есть способность действовать как на фланге, так и ближе к центру. Он очень быстрый и обладает хорошей техникой. Он невысокий, но в плане физики может потягаться с большинством игроков. Он сильный.

Я думаю, у него есть все качества, чтобы стать топ-игроком. Мы все видим, что у него есть необходимые ингредиенты, мы просто ждем, чтобы увидеть его настоящий уровень. Из-за того, что он может ускоряться, обгоняя игроков, его соперники выглядят медлительными.

Одним игроком, который был немного похож, был Криштиану Роналду. Когда Криштиану был моложе и впервые пришел в Премьер-лигу, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч.

Все, что он делал на поле, было быстрым. У Мудрика есть несколько похожих движений. Я думаю, когда он сможет собрать все воедино, остановить Мудрика будет очень трудно. Он обладает теми же способностями, что и Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе, если говорить о его скорости и ускорениях», – сказал бывший защитник «Челси» и «Арсенала».

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51 комментарий

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Оригинальный Ник
Сравнения с Роналду уже после первого гола. После второго будут с Бетменом сравнивать или кто сейчас популярный из супергероев
+53
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Роман
Криштиану давно так не оскорбляли.
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Денис Ширинов
Никто еще так не унижал Роналду
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Peter Parker
Ответ Оригинальный Ник
Сравнения с Роналду уже после первого гола. После второго будут с Бетменом сравнивать или кто сейчас популярный из супергероев
Хаги ваги
+12
0
+12
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Олег Жуков
Первый гол за 9 месяцев, да тут с самим Пеле пора сравнить!
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arspurs9
Роналду пришел в МЮ в 18 (та АПЛ была сложнее и контактнее) и выдал 8 результативных действий сразу же. Мудрику уже 22. В сезоне, когда Роналду исполнилось 22, он оформил 17+8. Не надо нести чушь.
+10
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Великий Алонсо
Длинный язычок у Галласа, глубоко нырнул.
+7
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S. A.
Вот вы ржёте в комментах, а ведь чел меньше года играет в АПЛ и уже сравнялся по голам с Алиссоном
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corazón blanco
Пока Мудрик - это как всадник без головы, ноги бегут быстрее, чем работает его голова. Иногда в простейших ситуациях отпускает мяч вперед, идет в обводку в заведомо проигрышной ситуации. Но что-то в нем есть, безусловно. Но конечно сравнение с Роналду не совсем корректно. Криштиану не потребовалось столько времени на раскачку, чтобы сразу же показать свой уровень.
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vincere
Ещё один забитый мяч и Мудрик вправе забрать у Месси ЗМ прямо на сцене.
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Гамарджоба Генацвале
Мудрик даже уровень Билялетдинова в Англии не тянет, какой там Роналду ещё.
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eskerro
Ответ Оригинальный Ник
Сравнения с Роналду уже после первого гола. После второго будут с Бетменом сравнивать или кто сейчас популярный из супергероев
Зеленский
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Garikus89
Господи, стоил бы он 10 млн, а не 100, никто бы даже его непопаданию в заявку не удивился, хотя игрок ровно тот же. Но он стоил 100, поэтому каждый вздох обсуждается. Даже непонятно, кому хуже в итоге: Челси, который столько отвалил, или Мудрику, который под этим грузом должен уровень показывать. Норм только Срна)
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Dark.Babysitter
Мудрик наверное платит за все эти восхваления
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Андрюха с района
Ответ Богдан Бондарчук
Вроде Галлас о тебе и слова не сказал.
Ты красный нос уронил свой снова) Вон он валяется)
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Даниил Гутин
Даже 37 летний Криштиану на диком спаде в АПЛ забивал чаще, чем Мудрик
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Иван Шуткин
У Мудрика также, как у Роналду нос посередине лица, но этим многие похожи на Ронплду
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ML26
Ответ Oleg
Да ладно за Мбаппе) За кринжа ибо 18.12.2022 навсегда лишило его дебатов с Месси. У Лео теперь спор с Богом ) Ну или может с Пеле.
Завязывай по методичкам писать, уже не интересно)
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Oleg
Ответ Богдан Бондарчук
То ли дело, наша страна - эталон всего и люди у нас просто образец для подражания ) Тебе вот лично государство Украина и особенно сами хохлы что плохого сделали ? Жену твою поимели или может квартиру отобрали ? Не стыдно хоть самому ? :D
https://twitter.com/sudanalytics_/status/1709589680432333156?t=3cwdYDdEYNuPQeCL3GAyTA&s=19
Боль фанатов нндоразумения из аль насры.
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rigobersong
Роналду было 18 лет на момент перехода, т.е. брали талантливого игрока на перкспективу:) Мудрика взяли в 22 за 100 млн, что несут эти эксперты вообще, он должен здесь и сейчас результат давать, а он 90 минут играть не вывозит:))
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КристинаИнстаграммовна
Ответ Олег Жуков
Первый гол за 9 месяцев, да тут с самим Пеле пора сравнить!
9 месяцев ожидания, и родился Пеле))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Оригинальный Ник
Сравнения с Роналду уже после первого гола. После второго будут с Бетменом сравнивать или кто сейчас популярный из супергероев
Володя Зеленский
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drow elf
Господи, отвалили за него 100 лямов, платят зарплату, теперь еще вот такие оправдашки проплачивать приходится.
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ML26
Напомню, что Роналду в возрасте Михаила был в лучшей своей форме и считался ультимативным футболистом, который выиграл все индивидуальные и командные награды
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Oleg
Ответ ML26
Завязывай по методичкам писать, уже не интересно)
https://twitter.com/fir_mans/status/1601629291330277376?t=BJ5JVlHMSNCMfEuxAIavpg&s=19
Навзрыд плачет)
А почему?
Да потому что понимает всю эпохальность и наивысшую значимость ЧМ.
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