Роналду – самый влиятельный участник ЧМ-2022 в инстаграме. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 4-й

обладает наибольшим влиянием в инстаграме среди игроков, которые поедут на ЧМ-2022.

К такому выводу пришла аналитическая компания Nielsen Sports. При оценке учитывались общее число подписчиков у аккаунтов футболистов в соцсети, прирост количества подписчиков за год, охваты, а также стоимость одного рекламного поста.

Топ-10 самых влиятельных футболистов из сборных, участвующих в ЧМ-2022, выглядит так:

1. Криштиану Роналду ( / Португалия) – 480 млн подписчиков, стоимость поста – 3 585 218 млн долларов;

2. («ПСЖ» / Аргентина) – 360 млн подписчиков, стоимость поста – 2 631 388 долларов;

3. Неймар («ПСЖ» / Бразилия) – 178 млн подписчиков, стоимость поста – 1 152 495 долларов;

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 72,5 млн подписчиков, стоимость поста – 1 173 157 долларов;

5. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 23 млн подписчиков, стоимость поста – 685 120 долларов;

6. Карим Бензема («Реал» / Франция) – 58 млн подписчиков, стоимость поста – 489 239 долларов;

7. Пауло Дибала («Рома» / Аргентина) – 49 млн подписчиков, стоимость поста – 491 547 долларов;

8. Нголо Канте («Челси» / Франция) – 14 млн подписчиков, стоимость поста – 525 178 долларов;

9. Поль Погба ( / Франция) – 55 млн подписчиков, стоимость поста – 407 542 долларов;

10. Серхио Рамос («ПСЖ» / ) – 53 млн подписчиков, стоимость поста – 368 639 долларов.