Роналду – самый влиятельный участник ЧМ-2022 в инстаграме. Месси – 2-й, Неймар – 3-й, Мбаппе – 4-й

Криштиану Роналду обладает наибольшим влиянием в инстаграме среди игроков, которые поедут на ЧМ-2022.
К такому выводу пришла аналитическая компания Nielsen Sports. При оценке учитывались общее число подписчиков у аккаунтов футболистов в соцсети, прирост количества подписчиков за год, охваты, а также стоимость одного рекламного поста.
Топ-10 самых влиятельных футболистов из сборных, участвующих в ЧМ-2022, выглядит так:
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / Португалия) – 480 млн подписчиков, стоимость поста – 3 585 218 млн долларов;
2. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 360 млн подписчиков, стоимость поста – 2 631 388 долларов;
3. Неймар («ПСЖ» / Бразилия) – 178 млн подписчиков, стоимость поста – 1 152 495 долларов;
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 72,5 млн подписчиков, стоимость поста – 1 173 157 долларов;
5. Винисиус Жуниор («Реал» / Бразилия) – 23 млн подписчиков, стоимость поста – 685 120 долларов;
6. Карим Бензема («Реал» / Франция) – 58 млн подписчиков, стоимость поста – 489 239 долларов;
7. Пауло Дибала («Рома» / Аргентина) – 49 млн подписчиков, стоимость поста – 491 547 долларов;
8. Нголо Канте («Челси» / Франция) – 14 млн подписчиков, стоимость поста – 525 178 долларов;
9. Поль Погба («Ювентус» / Франция) – 55 млн подписчиков, стоимость поста – 407 542 долларов;
10. Серхио Рамос («ПСЖ» / Испания) – 53 млн подписчиков, стоимость поста – 368 639 долларов.