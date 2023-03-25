«Мудрик больше похож на Мбаппе, Винисиуса или Мартинелли, чем на Неймара. Создает голы из ничего». Экс-тренер «Десны» о вингере «Челси»
Бывшему тренеру «Десны» не нравятся сравнения Михаила Мудрика с Неймаром.
«Нам был нужен агрессивный, быстрый, молодой левый вингер с хорошим дриблингом. Он был скромным и спокойным, тренировался от рассвета и до заката. Под моим руководством он физически рос и становился увереннее с каждым матчем.
Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром, потому что в своей лучшей форме он больше похож на Мартинелли, Винисиуса или Мбаппе. Он использует свою скорость и технику, чтобы создавать голы из ничего», – сказал Александр Рябоконь в интервью Evening Standard.
Мудрик играл за «Десну» под руководством Рябоконя в 2020 году. Он провел 10 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.
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