«Мудрик больше похож на Мбаппе, Винисиуса или Мартинелли, чем на Неймара. Создает голы из ничего». Экс-тренер «Десны» о вингере «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Неймар Десна Александр Рябоконь Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Михаил Мудрик Габриэл Мартинелли Футбол

Бывшему тренеру «Десны» не нравятся сравнения Михаила Мудрика с Неймаром.  

«Нам был нужен агрессивный, быстрый, молодой левый вингер с хорошим дриблингом. Он был скромным и спокойным, тренировался от рассвета и до заката. Под моим руководством он физически рос и становился увереннее с каждым матчем.

Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром, потому что в своей лучшей форме он больше похож на Мартинелли, Винисиуса или Мбаппе. Он использует свою скорость и технику, чтобы создавать голы из ничего», – сказал Александр Рябоконь в интервью Evening Standard.

Мудрик играл за «Десну» под руководством Рябоконя в 2020 году. Он провел 10 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.

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68 комментариев

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Рамазан Сарвардинов
он похож на некудышного футболиста
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ender
Рябоконь - это хорошо) Был у нас в Амкаре (?) такой Рябокобыленко, жаль не пересеклись они)
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TushcanRash
Ответ Rrromario
помнится когда в стыках за выход на ЧМ играли с Францией, тогда тоже такие хвалебные речи были, чо чуть ли не на каждой позиции у украинцев лучшие игроки Европы, эти речи только усилились после домашней победы, а потом всё встало на свои места, где Коноплянка по арендам шатался, потолком для Ярмоленко оказалась лавка запасных Вест Хэма и так далее... что-то похожее сейчас с Мудриком происходит, отсутствие адекватного восприятия реальности очень мешает жить украинцам
Так у них принцепи во всех сферах деятельности , не говорю что у нас лучше , но они грубо говоря живут в говне и палках , считая себя предками Древних шумеров
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Михаил Максаков
Ответ beltravel71
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но при этом играет как дерево и стоит как авианосец. и как ему всё это удаётся?
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Леха Гибкий
Ответ Акира_1
Сколько уже можно публиковать кринж клоунов, которые уже культ построили на восхвалении великого ( нет) Мудрика. Который, кстати, гола то ещё и не забил. 🤭
Может создавать из ничего. Но из ничего только и ничего можно создать
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siragh@yandex.ru
Когда уже наконец хоть что-то хвалебное о его игре скажут не в украине??Пока лавку полирует
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beltravel71
Ответ Михаил Максаков
а ещё на Пеле, Кройфа, Ди Стефано, Марадону, Эйсебио и немножко Бекенбауэра.
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Иван Шуткин
Одно лицо))
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Федя Букин
Мбаппе похож на Мудрика чивоужтам
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beltravel71
Может хватит уже о нем.Качественный футболист ,попал в премьер лигу,этого достаточно
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Val Smith
Вылитый!
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avalanch
Как надоел мудрик , я на Челси подписывался , а не на него
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red hikkikomori
Мудрик больше похож на Shaman’а)
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Ceasus
Ответ TushcanRash
Как усиленно все таки все украинцы продвигают это полено , что за цирк не пойму , главное интересно зачем
Ну говоришь "мы вам переводим 70+ лямов на оружие", звучат какие-то пересуды. А говоришь "покупаем у вас ноунейма за 70+ лямов", потенциального Мбаппе - и всё чинно благородно
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Блуждающий странник
Мудрик больше похож на Кокорина нежели на Мбаппе или Винисиуса
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Verhovn
Опять этот Мудрик. Да сколько ж можно пихать это недоразумение в новостные ленты?? Вы прикалываетесь что ли?
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Maxximus
жаль у Мудрика отца зовут не Максим или Макар, был бы тогда МММ 😂
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Михаил Максаков
а ещё на Пеле, Кройфа, Ди Стефано, Марадону, Эйсебио и немножко Бекенбауэра.
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Printezis1990
Мудрик больше похож на кота в мешке которого подсовывают за 100 лямов пользуясь нациским режимом
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rcbkz6mrtd
На данный момент из ничего создают Мудрика футбольные эксперты, ждём результативных действий от игрока
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Theodor Herzl
А эти голы, они сейчас с нами в одной комнате?
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Андрей Меньшиков
Ему хотя бы уровень Вернера достичь.
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AllInMePls
Мудрик будущий президент, скиньте
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Sergey Troshin
Создаёт голы из ничего Ферлан Менди... вот там прям из ничего
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Alexander Prokofyev
Срна: в Мудрике я вижу Месси и Роналду, Марадону и Пеле, но он лучше их всех вместе взятых.
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