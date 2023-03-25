«Мудрик больше похож на Мбаппе, Винисиуса или Мартинелли, чем на Неймара. Создает голы из ничего». Экс-тренер «Десны» о вингере «Челси»

Бывшему тренеру «Десны» не нравятся сравнения с .

«Нам был нужен агрессивный, быстрый, молодой левый вингер с хорошим дриблингом. Он был скромным и спокойным, тренировался от рассвета и до заката. Под моим руководством он физически рос и становился увереннее с каждым матчем.

Мне не нравятся сравнения Мудрика с Неймаром, потому что в своей лучшей форме он больше похож на , или . Он использует свою скорость и технику, чтобы создавать голы из ничего», – сказал Александр Рябоконь в интервью Evening Standard.

Мудрик играл за «Десну» под руководством Рябоконя в 2020 году. Он провел 10 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями.