Карпин о слухах про приход в «Спартак»: «Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».

Тренера «Ростова» и сборной России называли одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею.

Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – заявил Карпин.

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по по 2014 год (с перерывом на приход Унаи Эмери). Также он был генеральным директором клуба.

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Опрос

Что делать с Абаскалем?
20604 голосa
Пора увольнять
40%
Александр Мостовой
Дать еще несколько туров
25%
Спартак
Все нормально
35%
Гильермо Абаскаль

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Зарема: Карпин был в моём списке еще в 2002 году
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ Aleksey Yashin
Зарема: Карпин был в моём списке еще в 2002 году
Зарема: "Карпин был в моем списке, но как тренера никогда его не рассматривала"
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stanislav Cherchesov
👍
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viktor Smolyanin
Ответ Men77
Зарема: "Карпин был в моем списке, но как тренера никогда его не рассматривала"
Список Заремы. Где он сейчас?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Social Warrior
Ой, всё…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Ответ Men77
Зарема: "Карпин был в моем списке, но как тренера никогда его не рассматривала"
И понятия не имела, что он футболист. Бегал себе по бане с вениками, да курил.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Georgii Neverov
У нас в рпл свободных толковых тренеров сейчас нет, а Карпин это не вариант да и не бросит он Ростов.. .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Инсайдер слухов Андрей Панков. Так что... Тот ещё инсайдер.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андоррский почтальон
Ответ Кондитер
и не нужен этот физрук Спартаку, у нас своих хватает
А он не свой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алар
Правильно. Карпин в Спартаке не нужен!
Карпину Спартак не нужен. Так точнее будет.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посторонним В
На видео бы глянуть этот ответ. Что-то мне кажется, ему крючок закинули, и он не прочь подумать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эвициавун)
Что за бред, какой Карпин, вернуться в никуда - это паника. По - моему, в чемпионский сезон мы попали крыльям 0-4, так что, мы будем чемпионами! Придёт Каррера и на багаже.......дальше все знают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Салтыков
не трогайте Валеру, пусть тренерует Ростов у него с ними большое большое, как и со сборной России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий