Карпин о слухах про приход в «Спартак»: «Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Все, не хочу больше ничего говорить»
Валерий Карпин прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».
Тренера «Ростова» и сборной России называли одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.
«Я в «Спартаке»? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею.
Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – заявил Карпин.
Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по по 2014 год (с перерывом на приход Унаи Эмери). Также он был генеральным директором клуба.
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