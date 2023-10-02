Валерий Карпин прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак».

Тренера « » и сборной России называли одним из кандидатов на замену Гильермо Абаскалю.

«Я в « »? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею.

Все, не хочу больше ничего говорить или комментировать», – заявил .

Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по по 2014 год (с перерывом на приход Унаи Эмери). Также он был генеральным директором клуба.

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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