Спиридонов о Черчесове: «Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! Карпин – идеальный вариант»
Алексей Спиридонов высказался против назначения Станислав Черчесова в «Спартак».
Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают варианты с назначением Черчесова или Валерия Карпина на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля.
«Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! На мой взгляд и объективный взгляд многих болельщиков, Карпин на сегодняшний день – идеальный вариант для «Спартака». Он вырос как тренер, в «Ростове» себя показал.
Нынешние результаты ростовчан не смущают? Смущают, но опять же, сравните составы «Ростова» и «Спартака». В «Спартаке» есть материал, с которым можно работать, есть ротация, а у Валеры в «Ростове» такого нет», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака».
После 10 туров Мир РПЛ московский клуб набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Сейчас еще Егоров и его сынок ЕдимГовно свои ставки на тренера сделают, и тогда можно в новый цикл!
Оба поплывут.
1. Дзюба
2. Спиридонов
3. Дмитрий Егоров
4. Быстров
5. Широков