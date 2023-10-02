Спиридонов о Черчесове: «Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! Карпин – идеальный вариант»

Алексей Спиридонов высказался против назначения Станислав Черчесова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают варианты с назначением или на пост главного тренера в случае увольнения .

«Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! На мой взгляд и объективный взгляд многих болельщиков, Карпин на сегодняшний день – идеальный вариант для «Спартака». Он вырос как тренер, в «Ростове» себя показал.

Нынешние результаты ростовчан не смущают? Смущают, но опять же, сравните составы « » и «Спартака». В «Спартаке» есть материал, с которым можно работать, есть ротация, а у Валеры в «Ростове» такого нет», – сказал российский волейболист и болельщик « ».

После 10 туров Мир РПЛ московский клуб набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

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