Спиридонов о Черчесове: «Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! Карпин – идеальный вариант»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Алексей Спиридонов Гильермо Абаскаль Футбол

Алексей Спиридонов высказался против назначения Станислав Черчесова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые рассматривают варианты с назначением Черчесова или Валерия Карпина на пост главного тренера в случае увольнения Гильермо Абаскаля

«Не дай Бог усатый станет тренером «Спартака»! Это будет катастрофа! На мой взгляд и объективный взгляд многих болельщиков, Карпин на сегодняшний день – идеальный вариант для «Спартака». Он вырос как тренер, в «Ростове» себя показал.

Нынешние результаты ростовчан не смущают? Смущают, но опять же, сравните составы «Ростова» и «Спартака». В «Спартаке» есть материал, с которым можно работать, есть ротация, а у Валеры в «Ростове» такого нет», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака». 

После 10 туров Мир РПЛ московский клуб набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 

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25 комментариев

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bevooch
Кто ещё сегодня не высказался? Татьяна Тарасова? Депутат Свищев? Геннадий Зюганов?
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Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
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Очки Дани Алвеса
Фух, хорошо хоть его спросили, как же без его мнения-то мы б все жили?
Сейчас еще Егоров и его сынок ЕдимГовно свои ставки на тренера сделают, и тогда можно в новый цикл!
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Глеб Фиолетов
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Ну там такое себе было в одном сезоне.. Если бы Джанаев бабочек не ловил в последних матчах чемпа-вот оно золото)
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cmorblr
Ответ buturlinomo
Непонятно, чем Карпин будет лучше.
Отсутствием усов, видимо
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bel01
А если Карпин отрастит усы, он тоже станет неподходящим для сборной?
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Recreated
А кто это?
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ericssons
Типичный болельщик Спартака. Не уважает легенду и бывшего тренера клуба. Берем даже работу на ЧМ за скобки.
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Lavochkin12
Ответ ruy9obryb590
Это для тех рыбок с короткой памятью с последнего тренерства усатого в Спартаке. Два раза по 0:4 от киева
а теперь погугли, удивись и задумайся насчет качества своей памяти
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Антон Борисов
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Не, не, не… Вы забываете про легендарный кубок Солнца!
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Recreated
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Ну как, серебро прикол-лиги!
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Антибаскет Поповича
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Копа дель Соль не забываем, пожалуйста)
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Промах Мораты
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Для спартака как раз
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Очки Дани Алвеса
Ответ Собака-буддист
Карпин с нулем трофеем то прям идеал))
Оба варианта плохи, потому что работа в Спартаке - это 60% быть под давлением, слушать слухи, сплетни и всякие разговорчики плохие про себя. Ни тот, ни другой не могут себя сдержанно вести в прессе. Оба своего рода павлины, только один павлин совсем зажравшийся, а другой типа свой с района пацан, ну и, е п т, всякое такое.
Оба поплывут.
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Cearvm
Идеальный - Мостовой)
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ro44an.siz
При неустойке Абаскаля больше 2 млн, лучший вариант Черчесов, или Мостовой, потому что за Карпина, Ивича или Юрана придется еще по миллиону отдать.
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Доктор Верховцев
Валера вообще на честном слове с Ростовом держится. Если бы не левые пенальти, то бороздил бы уже просторы пердива.
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Pertinax Gandi
Думаю, найдётся немало других болельщиков, которые также скажут: "Не дай бог волосатый станет тренером "Спартака".
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Кирилл Голивец
Топ-5 быдла российского спорта или околоспорта

1. Дзюба
2. Спиридонов
3. Дмитрий Егоров
4. Быстров
5. Широков
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Алексеич (Ростов-Дон)
Такое ощущение, что ещё до НГ Карпину раз 20 придётся говорить, что прямо сейчас он тренер Ростова.
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Этот Райола хочет денег
Возьмите Черчесова, Карпина и Мостового в один тренерский штаб. Результата также не будет, но лебедь рак и щука такие рейтинги за просмотры будут выдавать!)
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Кокич
Третье пришествие ©
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Николай Васильков
Черчесов и Спартак - что может быть лучше (смешнее)?
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