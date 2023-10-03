Гладилин об Абаскале: «Могу назвать десяток тренеров сильнее его – Черчесов, Карпин. Но он еще молод, у «Спартака» ничего не потеряно»

Валерий Гладилин не считает, что Гильермо Абаскаль должен покинуть «Спартак».

После поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ появилась информация, что красно-белые начали поиск замены Абаскалю. Среди возможных кандидатов были названы Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

«Не верю в эти слухи. Откуда они идут, не понимаю. У «Спартака» еще ничего не потеряно. Если команда Абаскаля обыграет ЦСКА, «Спартак» вернется в лидирующую группу, и все задачи, поставленные руководством, останутся в силе. Пока эти разговоры о смене тренера ни о чем.

Все команды проигрывают. «Зенит», ЦСКА и «Динамо» играют неубедительно, кроме «Крыльев» и «Краснодара». Все эти разговоры в пользу бедных. У Абаскаля есть контракт. Попадание в призовые места – решаемая задача для красно-белых.

Если руководство захочет пригласить Черчесова или Карпина, придется выплатить полную неустойку Абаскалю. Он еще молодой специалист, учится. Черчесов, Карпин и могу еще десяток тренеров назвать, которые сейчас сильнее Абаскаля. Дело в том, что он еще молод», – сказал бывший игрок «Спартака».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline