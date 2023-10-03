Гладилин об Абаскале: «Могу назвать десяток тренеров сильнее его – Черчесов, Карпин. Но он еще молод, у «Спартака» ничего не потеряно»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин не считает, что Гильермо Абаскаль должен покинуть «Спартак».

После поражения «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ появилась информация, что красно-белые начали поиск замены Абаскалю. Среди возможных кандидатов были названы Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

«Не верю в эти слухи. Откуда они идут, не понимаю. У «Спартака» еще ничего не потеряно. Если команда Абаскаля обыграет ЦСКА, «Спартак» вернется в лидирующую группу, и все задачи, поставленные руководством, останутся в силе. Пока эти разговоры о смене тренера ни о чем.

Все команды проигрывают. «Зенит», ЦСКА и «Динамо» играют неубедительно, кроме «Крыльев» и «Краснодара». Все эти разговоры в пользу бедных. У Абаскаля есть контракт. Попадание в призовые места – решаемая задача для красно-белых.

Если руководство захочет пригласить Черчесова или Карпина, придется выплатить полную неустойку Абаскалю. Он еще молодой специалист, учится. Черчесов, Карпин и могу еще десяток тренеров назвать, которые сейчас сильнее Абаскаля. Дело в том, что он еще молод», – сказал бывший игрок «Спартака».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Комисаров
Достали этого усатого пиарить везде.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
А в чем Карпин свое тренерское мастерство проявил то? В Спартаке обосрался, в Ростове ничего особенного не показывает, в сборной все ещё намного смешнее
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
suka1989
Слишком много критики для Рыжего шарлатана , а вдруг придется переобуваться скоро ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Комисаров
Ответ Великий Алонсо
А в чем Карпин свое тренерское мастерство проявил то? В Спартаке обосрался, в Ростове ничего особенного не показывает, в сборной все ещё намного смешнее
В том что он свой) был бы иностранец, был бы физрук, а так гений, подающий надежд тренер всея Руси .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
У кудрявого физрука 0 трофеев в карьере,он по уровню даже ниже Абасраля,у которого все впереди может быть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
«Спартак» вряд-ли на роль главного тренера нанимал «молодого специалиста» с целью обучения. Причем столь длительного и малоуспешного….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikko
Черчесов, Карпин и еще десяток тренеров сильнее... Это российских тренеров что ли? И кого из них Базель позвал бы? А Абаскаля позвал. У Черчесова потолок - Ференцварош, Карпин во втором испанском дивизионе опозорился... Слуцкий в английском Чемпионшипе и Голландии и сезона не отработал, остальные вообще никому в Европе не нужны
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Thats wassup
Валера, верим (ТМ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий