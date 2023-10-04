Мостовой об Абаскале: «Результат с ЦСКА не отразится на его судьбе. Одна-две победы — и «Спартак» уже в тройке лучших»

Александр Мостовой высказался о будущем тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир 5-е место.

«Считаю, что результат матча между « » и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе . Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших.

Даже «Краснодар», который сейчас старается оторваться от своих преследователей, может оступиться. Даже такое крупное поражение от «Крыльев» никак не приговаривает команду, все может измениться», — сказал экс-игрок сборной России.

Матч 11-го тура «Спартак» – пройдет 8 октября.

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