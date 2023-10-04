Мостовой об Абаскале: «Результат с ЦСКА не отразится на его судьбе. Одна-две победы — и «Спартак» уже в тройке лучших»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о будущем тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.

«Считаю, что результат матча между «Спартаком» и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля. Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших.

Даже «Краснодар», который сейчас старается оторваться от своих преследователей, может оступиться. Даже такое крупное поражение от «Крыльев» никак не приговаривает команду, все может измениться», — сказал экс-игрок сборной России.

Матч 11-го тура «Спартак» – ЦСКА пройдет 8 октября.

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9 комментариев

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R-WRashid
Он голову помыл или от чего такая адекватность?
+6
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Ярик01
Ответ Gilmorson
И опять пойдут визги что вернулись чтобы править
Дата регистрации 3 октября
Стажёр?
+2
0
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Артём Амирджанян
Царь все знает🤫
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Vatikan
Его что, каждый день спрашивают? Успокойте уже журналиста
+3
-2
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Вячеслав Припузов
Ну да как никогда все плотно, ясность придёт только к 30 туру, ещё 20 раз все перевернётся
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KettyPerry
Мостовой, ты ли это?-)
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Кирилл Демченко
по такой логике можно вообще тренеров не увольнять после 10-15 туров
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Локоть Артеста
Ответ Vatikan
Его что, каждый день спрашивают? Успокойте уже журналиста
Мостовой безвылазно сидит в редакции спортса.
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