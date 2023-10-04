Мостовой об Абаскале: «Результат с ЦСКА не отразится на его судьбе. Одна-две победы — и «Спартак» уже в тройке лучших»
Александр Мостовой высказался о будущем тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.
«Считаю, что результат матча между «Спартаком» и ЦСКА никак не отразится на дальнейшей судьбе Абаскаля. Посмотрите на турнирную таблицу: одна или две победы подряд — и ты уже в тройке лучших.
Даже «Краснодар», который сейчас старается оторваться от своих преследователей, может оступиться. Даже такое крупное поражение от «Крыльев» никак не приговаривает команду, все может измениться», — сказал экс-игрок сборной России.
Матч 11-го тура «Спартак» – ЦСКА пройдет 8 октября.
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