Мостовой про 0:4 с «Крыльями»: «Не могу сказать, что «Спартак» играл ужасно. Абаскаль поплыл – не понимает, кого ставить, чехарда какая-то»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

В 10-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромно проиграли в Самаре со счетом 0:4. «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Крылья» легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счету может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.

Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что Абаскаль поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но все равно даже такой матч ничего не определяет. В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», – сказал бывший игрок «Спартака».

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19 комментариев

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Клирик
А мне кажется не Абаскаль поплыл, а Осинькин его переиграл в чистую. И ещё неизвестно что в матче с ЦСКА будет. Может опять его на руках носить начнут. В комментариях как минимум.
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Лимит Лимитович
Дайте уже Мостовому возглавить Спартак. Сильно хуже уже не будет. Зато он обосрется, и мы его больше не услышим
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Сергей Сергеевич
Ответ Клирик
А мне кажется не Абаскаль поплыл, а Осинькин его переиграл в чистую. И ещё неизвестно что в матче с ЦСКА будет. Может опять его на руках носить начнут. В комментариях как минимум.
Осинькин безусловно переиграл, но и сам Абаскаль преподнес подарки в виде такой полузащиты. КС играют быстро? Значит нужно выпустить пешехода Мозеса, а не двужильного Пруцева, который в каждое свое появление на поле производит хорошее впечатление.
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London-D
Ответ sd4fmwrvz8
Постоянные ротации это не дело конечно , состав то хороший тут спору нет , в чем то царь прав
Приведите конкретные примеры, где именно , кем-то придуманная постоянная ротация Абаскаля отличается от ротации других 15 тренеров чемпионата?
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Очки Дани Алвеса
То есть команда нормально играла, это Абаскаль все испортил?
Ну как же он прям из всех щелей хочет тявкнуть на него.
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sd4fmwrvz8
Постоянные ротации это не дело конечно , состав то хороший тут спору нет , в чем то царь прав
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London-D
Ну так скажи кого ставить то.
А то конкретики никакой.
Кто в минувшем матче был не достоин того чтобы выйти в стартовом составе, и выйти на замену?
У Спартака вчера на скамейке были Облак и Хакими, но коварно поплывший Абаскаль поставил вместо них Максименко и Денисова?
Это Абаскаль так сильно поплыл, что от удара волной Соболев на 80-й минуте полез получать 4-ю карточку, уже крупно горя по счёту?
Это плывущий Абаскаль даёт Шнякину комментарии о том, что игроки не понимают его требований, и устраивает бомбардировку всех спортивных СМИ страны мнением своего агента?
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Caniball
Ответ Клирик
А мне кажется не Абаскаль поплыл, а Осинькин его переиграл в чистую. И ещё неизвестно что в матче с ЦСКА будет. Может опять его на руках носить начнут. В комментариях как минимум.
Также как тур назад Абаскаль переиграл - Личку.
А тут, Абаскаль, зная, что КС выбегают вот так вертикально - оголил зоны, Максименко не справился с простым ударом, и пошло - поехало…
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В небе над Калининградом
Ну всё, Царь теперь не остановится🤣
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Andrey Yaroslavtsev
Как скажешь, как скажешь...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Золотая неделя Мостового
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FNT
Так если команда нормально играла, то Абаскаль хорошо делает свою работу. Царь, видимо, после нескольких занятий в ВШТ возомнил и решил начать подползать к Спартаку. Решил, что нужно в целом Спартак не ругать, а тренера поливать. Просто в силу гениального интеллекта выходит не очень.
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Игорь Заварзин
Ответ Клирик
А мне кажется не Абаскаль поплыл, а Осинькин его переиграл в чистую. И ещё неизвестно что в матче с ЦСКА будет. Может опять его на руках носить начнут. В комментариях как минимум.
А мне кажется, что Абаскаль реально не готовится к сопернику и не разбирает его тактику. Осинькин был верен себе и его команда демонстрировала тот же футбол, что и всегда в этом сезоне. То, что это стало сюрпризом для Абаскаль, - говорит о его профнепригодности, раз для него такая тактика Осинькина стала сюрпризом.
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Игорь Заварзин
Ответ Сергей Сергеевич
Осинькин безусловно переиграл, но и сам Абаскаль преподнес подарки в виде такой полузащиты. КС играют быстро? Значит нужно выпустить пешехода Мозеса, а не двужильного Пруцева, который в каждое свое появление на поле производит хорошее впечатление.
Мозеса, как и Зобнина - не было на поле.
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Caniball
Ответ Nomatter
Это же элементарно, кто это из других 15 команд так массово и часто ротирует центр поля? Я уж даже промолчу про зачем
У Абаскаля в центр есть:
Зобнин, Прутцев, Умяров, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, а одновременно могут играть 3. Вот он и выбирает под соперника, под физическую готовность игроков.
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