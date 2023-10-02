Мостовой про 0:4 с «Крыльями»: «Не могу сказать, что «Спартак» играл ужасно. Абаскаль поплыл – не понимает, кого ставить, чехарда какая-то»
Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».
В 10-м туре Мир РПЛ красно-белые разгромно проиграли в Самаре со счетом 0:4. «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
«Крылья» легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счету может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.
Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что Абаскаль поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но все равно даже такой матч ничего не определяет. В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», – сказал бывший игрок «Спартака».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Ну как же он прям из всех щелей хочет тявкнуть на него.
А то конкретики никакой.
Кто в минувшем матче был не достоин того чтобы выйти в стартовом составе, и выйти на замену?
У Спартака вчера на скамейке были Облак и Хакими, но коварно поплывший Абаскаль поставил вместо них Максименко и Денисова?
Это Абаскаль так сильно поплыл, что от удара волной Соболев на 80-й минуте полез получать 4-ю карточку, уже крупно горя по счёту?
Это плывущий Абаскаль даёт Шнякину комментарии о том, что игроки не понимают его требований, и устраивает бомбардировку всех спортивных СМИ страны мнением своего агента?
А тут, Абаскаль, зная, что КС выбегают вот так вертикально - оголил зоны, Максименко не справился с простым ударом, и пошло - поехало…
Зобнин, Прутцев, Умяров, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, а одновременно могут играть 3. Вот он и выбирает под соперника, под физическую готовность игроков.