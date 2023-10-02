Мостовой про 0:4 с «Крыльями»: «Не могу сказать, что «Спартак» играл ужасно. Абаскаль поплыл – не понимает, кого ставить, чехарда какая-то»

Александр Мостовой оценил игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

В 10-м туре Мир красно-белые разгромно проиграли в Самаре со счетом 0:4. «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

« » легко забили два гола. Красно-белые держали мяч, но никаких моментов не создали, наверное, потому что противник хорошо оборонялся и словно в мышеловку затягивал. По счету может показаться, что «Спартак» играл ужасно, но я так не могу сказать.

Все старались, но не смогли найти игру. Просто мы видим, что поплыл. Много хороших футболистов, а он не понимает, кого ставить. Постоянно меняет состав, чехарда какая-то. Но все равно даже такой матч ничего не определяет. В турнирной таблице небольшое отставание, которое можно сократить за две игры, так что никаких изменений не ждите», – сказал бывший игрок « ».

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