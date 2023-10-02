Павлюченко о «Спартаке» после 0:4: «Увольнять Абаскаля сейчас неправильно, «Зенит» тоже дважды подряд проиграл. Матч с ЦСКА – шанс реабилитироваться, битва за 6 очков»

Роман Павлюченко считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в «Спартаке».

После разгромного поражения от « » в 10-м туре Мир (0:4) появилась информация, что «Спартак» начал поиски кандидатов на замену Абаскалю. Будущее главного тренера красно-белых зависит от результата в дерби с ЦСКА в следующем туре.

– Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера. Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.

– Следующая игра у «Спартака» важная – против ЦСКА.

– Для «Спартака» все матчи важные. Но тут , все прекрасно знают, что это за матч. Будет битва за шесть очков. Если « » хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА. Понятно, что будет тяжело, ведь ЦСКА – хорошая команда. Это будет шанс для реабилитироваться, – сказал бывший форвард сборной России.

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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