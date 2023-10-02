Павлюченко о «Спартаке» после 0:4: «Увольнять Абаскаля сейчас неправильно, «Зенит» тоже дважды подряд проиграл. Матч с ЦСКА – шанс реабилитироваться, битва за 6 очков»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Роман Павлюченко премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Павлюченко считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в «Спартаке».

После разгромного поражения от «Крыльев Советов» в 10-м туре Мир РПЛ (0:4) появилась информация, что «Спартак» начал поиски кандидатов на замену Абаскалю. Будущее главного тренера красно-белых зависит от результата в дерби с ЦСКА в следующем туре.

– Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера. Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.

– Следующая игра у «Спартака» важная – против ЦСКА.

– Для «Спартака» все матчи важные. Но тут ЦСКА, все прекрасно знают, что это за матч. Будет битва за шесть очков. Если «Спартак» хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА. Понятно, что будет тяжело, ведь ЦСКА – хорошая команда. Это будет шанс для Абаскаля реабилитироваться, – сказал бывший форвард сборной России.

Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?

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25 комментариев

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Beast
Рома пока самый адекватный
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Vitality99
Зенит проиграл два матча подряд после пяти чемпионств подряд) А Спартак?
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-7
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charly001
Мостовой еще бумажку не получил , так что увольнение Абаскаля тянут как могут
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Ксяоми Ноутов
Ответ Denis_VD
Конечно, не время. Нужно отстать от лидера на очков 15, зимой поменять тренера и два месяца уверять себя, что отыграть 15 очков и стать чемпионом вполне реально. Весной, естественно, надо недоумевать, почему же это не получилось.
интересная логика, а если сейчас тренера поменять, команда сразу начнет побеждать и выйдет на первое место?
+4
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Denis_VD
Конечно, не время. Нужно отстать от лидера на очков 15, зимой поменять тренера и два месяца уверять себя, что отыграть 15 очков и стать чемпионом вполне реально. Весной, естественно, надо недоумевать, почему же это не получилось.
+4
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Owen_the_Simple
Ответ Vitality99
Зенит проиграл два матча подряд после пяти чемпионств подряд) А Спартак?
А Спартак Лигу Европы выиграл в параллельной временной линии.
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Счастье жить
только бы рыжего не уволили, а то когда еще получится так поржать

бгг
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Император Плутона
Ответ Sergio1964
Интересно, а игроков и тренера штрафуют за 0:4? Скорее всего, это не принято. Кто знает, подскажите.Зачем ждать до зимы с Абаскалем? С ним все ясно, а вот с некоторыми игроками- нет. Нужен тренер- временщик с сверхкоротким контрактом как раз до зимы, чтобы окончательно прояснить, ценный игрок или шлак. Кроме того, не применялась ещё схема 4-2-3-1.Вряд ли существуют ограничения по заключению длительности контракта с футбольным тренером. Хотя, может быть я ошибаюсь. Кто знает, подскажите, будьте любезны.
задолбали тренеров по ходу сезона менять. До конца сезона пусть работает. Иначе это цирк никогда не закончится
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Denis_VD
Ответ Император Плутона
согласен, нужно менять тренера каждый раз когда отставание больше 8 очков. Ну, чтобы далеко не оторваться. Вновь нанятых нужно увольнять сразу, так как отставание больше 8 очков. Ну а в следующем сезоне мы уж там всех
Да причём тут конкретное отставание в 8, 5 или 12 очков? Вы не видите уже 3 десятка матчей, во что этот тренер играет, как он пытается исправить ошибки? Сколько ещё времени нужно? Ещё тридцать матчей, чтоб до вас дошло? Увольнять его смело можно было ещё в ЕКБ, когда никакого отстаивания вообще не было в принципе и когда можно было вполне спасать сезон. Что-то в Ахмате и Оренбурге ждать и доверяться не стали, а сразу приняли меры, и, о чудо, результаты сразу пошли вверх. Хотя Ярошику тому же и 6 туров не дали проработать. А у нас надо подождать, разумеется.
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Император Плутона
Ответ Denis_VD
Конечно, не время. Нужно отстать от лидера на очков 15, зимой поменять тренера и два месяца уверять себя, что отыграть 15 очков и стать чемпионом вполне реально. Весной, естественно, надо недоумевать, почему же это не получилось.
согласен, нужно менять тренера каждый раз когда отставание больше 8 очков. Ну, чтобы далеко не оторваться. Вновь нанятых нужно увольнять сразу, так как отставание больше 8 очков. Ну а в следующем сезоне мы уж там всех
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Промах Мораты
Ответ Denis_VD
Конечно, не время. Нужно отстать от лидера на очков 15, зимой поменять тренера и два месяца уверять себя, что отыграть 15 очков и стать чемпионом вполне реально. Весной, естественно, надо недоумевать, почему же это не получилось.
Какая разница на сколько? Спартаку чемпионата не видать до конца цикла
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Император Плутона
Ответ balander09
Роман, результаты так себе, играют отрезками и всплесками начиная с зенита три гола : пенальти, на 90+ и в начале с Динамо, три игры на ноль в атаке, при том что атака не травмирована при Каррере в силу травм чуть ли не Попов был цф и добывали победы прогресс то какой будет, если Абаскаль не понимает что Мозес пассажир, Хлусевич и Денисов это не края претендента, а Пруцев и Литвинов как гадание на ромашке? не вижу чтобы вдруг Спартак заиграл , если только пачками не начнут забивать аля Бавария
кроме странного выбора, ощущение будто они его сливают. Вообще все играть бросили. Зобнин развалился на глазах. Промес не бежит, Соболев мажет даже в тех редких случаях когда есть возможность. Печаль
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Denis_VD
Ответ Peter Parker
В кубке все нормально, в чемпионате хромают, но совсем близко к лидерам. А разговоров, будто уже в зоне вылета плетутся и из кубка вылетели. Ситуация прямо сейчас неприятная, но трагедии нет. Все вполне поправимо.
В Кубке будет достаточно пары обсеров, которые с этой командой и тренером весной непременно произойдут.
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Martin Naceri
Ответ Vitality99
Зенит проиграл два матча подряд после пяти чемпионств подряд) А Спартак?
Молодец какой))
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Игорь Заварзин
Ответ Beast
Рома пока самый адекватный
Адекватность его точки зрения только в том, что срочная замена Абаскаля на кого бы то ни было сейчас уже ни к чему не приведëт, вместе с Абаскалем нужно полкоманды менять, а остальную половину нужно заставлять пересматривать отношение к своей работе. Более того, уверен, что даже проигрыш в принципиальном матче с ЦСКА к его немедленному увольнению не приведëт. Но и в другом я так же уверен: Абаскаль работает до зимы. Всë что можно, он уже для этого сделал.
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Vint-Z
Молодец Роман, не стал поддаваться всеобщей истерии о смене тренера после 10 туров. А вообще, если уж и менять тренера, не пойму, почему нигде не фигурирует фамилия Юрана. Как по мне, он сильнее и Карпина, и Черчесова, фамилии которых фигурировали как возможных сменщиков Абаскаля. Я вот болею за Ростов в РПЛ и был бы не прочь видеть Юрана главным тренером, честно говоря.
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Император Плутона
Рома, молоток
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Sergio1964
Интересно, а игроков и тренера штрафуют за 0:4? Скорее всего, это не принято. Кто знает, подскажите.Зачем ждать до зимы с Абаскалем? С ним все ясно, а вот с некоторыми игроками- нет. Нужен тренер- временщик с сверхкоротким контрактом как раз до зимы, чтобы окончательно прояснить, ценный игрок или шлак. Кроме того, не применялась ещё схема 4-2-3-1.Вряд ли существуют ограничения по заключению длительности контракта с футбольным тренером. Хотя, может быть я ошибаюсь. Кто знает, подскажите, будьте любезны.
0
0
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balander09
Роман, результаты так себе, играют отрезками и всплесками
начиная с зенита три гола : пенальти, на 90+ и в начале с Динамо, три игры на ноль в атаке, при том что атака не травмирована
при Каррере в силу травм чуть ли не Попов был цф и добывали победы
прогресс то какой будет, если Абаскаль не понимает что Мозес пассажир, Хлусевич и Денисов это не края претендента, а Пруцев и Литвинов как гадание на ромашке?
не вижу чтобы вдруг Спартак заиграл , если только пачками не начнут забивать аля Бавария
+1
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