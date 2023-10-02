Павлюченко о «Спартаке» после 0:4: «Увольнять Абаскаля сейчас неправильно, «Зенит» тоже дважды подряд проиграл. Матч с ЦСКА – шанс реабилитироваться, битва за 6 очков»
Роман Павлюченко считает, что Гильермо Абаскаль должен остаться в «Спартаке».
После разгромного поражения от «Крыльев Советов» в 10-м туре Мир РПЛ (0:4) появилась информация, что «Спартак» начал поиски кандидатов на замену Абаскалю. Будущее главного тренера красно-белых зависит от результата в дерби с ЦСКА в следующем туре.
– Сейчас увольнять тренера будет неправильно. Понятно, что если в следующей игре опять случится поражение, то встряска будет нужна. Всю команду, конечно, не поменяешь, поэтому в качестве встряски меняют тренера. Но Абаскалю нужно дать шанс. «Зенит» тоже проиграл два матча подряд, такое бывает.
– Следующая игра у «Спартака» важная – против ЦСКА.
– Для «Спартака» все матчи важные. Но тут ЦСКА, все прекрасно знают, что это за матч. Будет битва за шесть очков. Если «Спартак» хочет включиться в гонку, то надо обыгрывать ЦСКА. Понятно, что будет тяжело, ведь ЦСКА – хорошая команда. Это будет шанс для Абаскаля реабилитироваться, – сказал бывший форвард сборной России.
Увольнение Абаскаля – насколько это реально сейчас? Кого могут назначить в «Спартак»?
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
бгг
начиная с зенита три гола : пенальти, на 90+ и в начале с Динамо, три игры на ноль в атаке, при том что атака не травмирована
при Каррере в силу травм чуть ли не Попов был цф и добывали победы
прогресс то какой будет, если Абаскаль не понимает что Мозес пассажир, Хлусевич и Денисов это не края претендента, а Пруцев и Литвинов как гадание на ромашке?
не вижу чтобы вдруг Спартак заиграл , если только пачками не начнут забивать аля Бавария