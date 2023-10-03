Пеп об ошибке ВАР в матче «Ливерпуля»: «И «Оскар» достается…» Главные роли играют судьи – им стоит быть скромнее и позволить игрокам делать свою работу»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Пеп Гвардиола видеоповторы Луис Диас Футбол

Пеп Гвардиола считает, что ВАР стал играть слишком важную роль в футболе.

Ранее PGMOL признал ошибку ВАР в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ, из-за которой не был засчитан гол Луиса Диаса, забитый по правилам. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

«Я понимаю расстройство «Ливерпуля» в данной ситуации. Судьи и ВАР играют главные роли. «И «Оскар» достается...»

Им нужно сделать шаг назад. Главное – это игроки. В некоторых играх нужно быть скромнее и позволить игрокам делать то, что они должны.

Это меняет и работу судей. Они не принимают решений, теперь это работа ВАР – он важнее всего. Но когда ВАР допускает ошибки, возникают проблемы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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37 комментариев

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каток Третьяка
Ответ alexis2020
Тем не менее, до введения ВАР судьи ещё чаще ошибались
да, но вар должен был человеческий фактор приблизить к нулю, а не деле чуваки не могут проверить отсутствие офсайда, которое даже слабовидящий бы увидел...
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alexis2020
Тем не менее, до введения ВАР судьи ещё чаще ошибались
+17
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+17
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TheCreator
Ответ buba 99
Оскар всё таки прочно остается за чм 22. Катар- это верх судейского беспредела
Что? По моему близкое к идеальному судейство. Во всяком случае лучшее среди всех проводимых ЧМ.
+14
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Любезный Коссутий
когда Сити вновь выиграет чемпионат, с преимуществом в 1 очко, Пеп, в душе, будет очень благодарен арбитрам того самого матча
+9
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QWertY
Ответ Ashan Sorokin
Этот товарищ бы про судейство вообще молчал на его тренерской карьере столько противоречивых матчей где ошибка судьи ,определяла исход матчей а иногда и завоевания трофеев
Сказал фанат Реала😂
+7
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+4
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Appa
Какой же Пеп пепный!
+4
-1
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И Оскар достаётся Эвребе , - добавил Пеп
+12
-10
+2
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Isshin88
Пеп против арбитров? Это как пчёлы против мёда.
+6
-4
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Чёрный тюльпан
Оскар с 2017-го плотно обосновался в шанхайском порту.
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Greg Jackson
Ответ Александр Андреев
Комментарий удален модератором
Николя Джексон не имеет возможности отматывать свой момент вперёд или назад. Самые мерзкие это те - кто говорит о большом количестве людей что они мерзкие.
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Извилина Заремы
Ответ Любезный Коссутий
когда Сити вновь выиграет чемпионат, с преимуществом в 1 очко, Пеп, в душе, будет очень благодарен арбитрам того самого матча
Если главным конкурентом не окажется ТТХ.
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Johnie
Лицо попроще сделайте...
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El_Ilusionista
Ответ TheCreator
Что? По моему близкое к идеальному судейство. Во всяком случае лучшее среди всех проводимых ЧМ.
Это потому что Месси выиграл этот ЧМ. Если бв выиграла другая страна, он бы тут написал, что это лучший ЧМ в истории
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войд
Ответ Ashan Sorokin
Этот товарищ бы про судейство вообще молчал на его тренерской карьере столько противоречивых матчей где ошибка судьи ,определяла исход матчей а иногда и завоевания трофеев
"Великая" карьера Пепа построена как раз на судьях
Именно благодаря ручным Негрейрам, Эвребем и Штаркам Пепун и стал таким "крутым" тренером)
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moscow_scouser
Давайте все-таки согласимся, что ВАР- это благо, но если за него отвечают некомпетентные люди, тогда он бесполезен. Нужно тщательнее подходить к подбору кадров на такие ответственные задачи.
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Snid
Ответ vladimir.kostrichko
Наверное так же возмущался после матча с Эвребе)))).Уж лучше если бы он помалкивал.
это он перестраховывается, так то безумно рад, судейский проект на первом месте все ещё.
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Любезный Коссутий
Ответ Извилина Заремы
Если главным конкурентом не окажется ТТХ.
думаю, все же Ливер.
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ksn 1979
Ответ vladimir.kostrichko
Наверное так же возмущался после матча с Эвребе)))).Уж лучше если бы он помалкивал.
Для кого лучше, для Вас?
Пепу фиолетово на Вас.
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Snid
Ответ Greg Jackson
Николя Джексон не имеет возможности отматывать свой момент вперёд или назад. Самые мерзкие это те - кто говорит о большом количестве людей что они мерзкие.
так он и есть такой, а ещё нытик и душнила :)
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Greg Jackson
Ответ Александр Андреев
А я думаю мерзкие это те - кто ябедничает чтобы затереть неудобный чужой коммент. Но я даже рад, что так. Значит попал в яблочко, в самое больное место.
Ну и 🤡 же ты. Во-первых я не Ливерный.
Во-вторых я не жаловался на тебя.
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Stas D
Ответ alexis2020
Тем не менее, до введения ВАР судьи ещё чаще ошибались
Глупости! Каждый тур в каждой лиге какие-то дискуссии по поводу ВАР. Эта дичь убивает дух игры!
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John Brocnar
Ответ Люблю осень
бускетсу
Даа согласен. На ровнрм месте удалить Абидаля...
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Игорь Иванов
Ответ vladimir.kostrichko
Я думаю,что после такого прецендента надо переиграть игру и оштрафовать судейский корпус и как минимум отправить главного судью покорять Лигу 2..... Такое жесткое решение поможет судьям поменьше клоунаду устраивать на поле.
Ты издеваешься?Переиграть игру в Апл???? И из-за 1 матча ломать карьеру судье отправляя во 2 лигу.Тем более виноват не только главный,а в основном все те кто сиделе на ВАРе и неправильно провели линии при голе Ливерпуля.
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Unclemeat
Пора уже обязать этих недотёп проговаривать все важные решения публично всем во время матча (слышал что вроде бы комментаторы сейчас получил доступ к их переговорам). А еще кажется, что судьи слишком неприкасаемые, за подобные ошибки стоило бы отстранять матчей на 10, также как некоторых игроков за неподобающее поведение. И я понимаю, что на них и так давления достаточно, но извините меня 6 или 7 мужиков должны способны разобраться в том был оффсайд или нет.
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Ман Сити
Пеп не стал ныть что Сити против волков засудили, а физрук клоп бы разнылся
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