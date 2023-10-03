Пеп об ошибке ВАР в матче «Ливерпуля»: «И «Оскар» достается…» Главные роли играют судьи – им стоит быть скромнее и позволить игрокам делать свою работу»

Пеп Гвардиола считает, что ВАР стал играть слишком важную роль в футболе.

Ранее PGMOL признал ошибку ВАР в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ, из-за которой не был засчитан гол Луиса Диаса, забитый по правилам. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

«Я понимаю расстройство «Ливерпуля» в данной ситуации. Судьи и ВАР играют главные роли. «И «Оскар» достается...»

Им нужно сделать шаг назад. Главное – это игроки. В некоторых играх нужно быть скромнее и позволить игрокам делать то, что они должны.

Это меняет и работу судей. Они не принимают решений, теперь это работа ВАР – он важнее всего. Но когда ВАР допускает ошибки, возникают проблемы», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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